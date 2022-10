Christian Danner: «Will Haas Schumacher loswerden?»

Der frühere Formel-1-Fahrer Christian Danner (64) wundert sich darüber, wie Mick Schumacher bei Haas behandelt wird und ein ums andere Mal leer ausgeht. Der Münchner weist auf Zwischentöne hin.

Seit Monaten beobachtet Christian Danner genau, was zwischen dem US-amerikanischen Rennstall Haas und Mick Schumacher passiert. Der 64-jährige Münchner stellt offen zur Diskussion, ob Haas für den jungen Schumacher noch der richtige Rennstall ist.

Der 1985 Formel-3000-Champion (entspricht der heutigen Formel 2), sagt im AvD Motor & Sport Magazin" auf Sport1: «Seine Position ist nicht zu beneiden. Die Frage ist nur, ob der Zug nicht schon längst abgefahren ist.»

«Wenn man die ganzen Zwischentöne analysiert, dann stellt man fest, dass es dort wohl nicht passt und man ihn loswerden will. Das höre ich zwischen den Zeilen heraus.»

«Ich würde mir natürlich wahnsinnig wünschen, dass er eine weitere Chance bekommt. Denn ich finde, dass Mick in die Formel 1 gehört. Der Typ ist allemal gut genug, um in einem Grand-Prix-Team zu fahren. Aber im Umfeld von Mick Schumacher ist schon viel Kritik an Haas geübt worden. Ob das schlau war, das wollen wir mal dahingestellt sein lassen. Speziell wenn man bedenkt, dass es Haas wohl die einzige Option ist, die er hat.»



«Ich bin der Meinung, dass für einen Burschen wie ihn ein Jahr Pause nicht so schlimm wäre. Er ist noch so jung und kann dann ohne Probleme wieder an seine Formel-1-Karriere anschliessen. Meiner Ansicht nach ist es für Mick aufgrund der Situation, wie sie sich dieses Jahr entwickelt hat, ausserordentlich kritisch, bei Haas weiterzumachen.»





USA-GP, Circuit of the Americas

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:42:11,687 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +5,023 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +7,501

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +8,293

05. George Russell (GB), Mercedes, +44,815

06. Lando Norris (GB), McLaren, +53,785

07. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +65,354

08. Kevin Magnussen (DK), Haas, +65,834

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +70,919

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +72,875

11. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +76,164

12. Alex Albon (T), Williams, +80,057

13. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +81,763

14. Mick Schumacher (D), Haas, +84,490

15. Fernando Alonso (E), Alpine, +85,078

16. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +90,487

17. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +103,588

Out

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Unfall

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, Dreher

Carlos Sainz (E), Ferrari, Kollision





WM-Stand (nach 19 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 391 Punkte

02. Leclerc 267

03. Pérez 265

04. Russell 218

05. Sainz 202

06. Hamilton 198

07. Norris 109

08. Ocon 79

09. Alonso 65

10. Bottas 46

11. Vettel 38

12. Ricciardo 29

13. Magnussen 26

14. Gasly 23

15. Stroll 13

16. Tsunoda 13

17. Schumacher 12

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. Latifi 2

21. De Vries 2

22. Nico Hülkenberg (D) 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 656 Punkte

02. Ferrari 469

03. Mercedes 416

04. Alpine 144

05. McLaren 138

06. Alfa Romeo 52

07. Aston Martin 51

08. Haas 38

09. AlphaTauri 36

10. Williams 8