Alpine: Jack Doohan im Auto von Esteban Ocon

Das Alpine-Team lässt Nachwuchsfahrer Jack Doohan in Mexiko-Stadt ans Steuer von Esteban Ocons Formel-1-Renner. Der Australier darf das erste freie Training und damit ein Debüt bestreiten.

Auf dem Autódromo Hermanos Rodríguez wird Jack Doohan seine erste Formel-1-Fahrt im Rahmen eines GP-Wochenendes bestreiten. Das Alpine-Team lässt den Sohn der Motorrad-WM-Legende Mick Doohan in Mexiko auf die Piste. Er darf im GP-Renner von Esteban Ocon am ersten freien Training teilnehmen.

Es wird die zweite Ausfahrt des Australiers im aktuellen Alpine-Auto. Denn der Teenager sass bereits im September im Rahmen eines Filmtag-Einsatzes am Steuer des diesjährigen GP-Renners der Franzosen. Der dritte Einsatz wird dann im Rahmen des Saisonfinales in der Wüste von Abu Dhabi erfolgen, wie das Team bestätigt.

Doohan gehört seit dem Ende des Jahres 2021 zur Nachwuchsmannschaft von Alpine. Er wurde in die Driver Academy aufgenommen, nachdem er im vergangenen Jahr den zweiten Gesamtrang in der Formel 3 erreicht hat. Aktuell ist er in der Formel 2 unterwegs. Zwei Rennen vor dem Ende der Saison belegt er den vierten Tabellenrang.

«Ich bin Alpine sehr dankbar, dass sie mir die Chance gegeben haben, im freien Training in Mexiko zu fahren. Es ist immer eine grosse Ehre, ein Formel-1-Auto fahren zu dürfen, und diese Gelegenheit an einem GP-Wochenende zu bekommen, ist etwas ganz Besonderes», freut sich der 19-Jährige, der beteuert, sich bestmöglich auf den Einsatz vorbereitet zu haben. «Mein Ziel ist es, dies jede Woche zu tun, und diese Erfahrung ist ein weiterer Schritt auf dem Weg, dieses Ziel zu erreichen.»

Alpine-Teamchef Otmar Szafnauer sagt: «Wir alle waren von Jacks Fortschritten in vielen Bereichen in dieser Saison beeindruckt. Er verdient diese Chance, dass wir sein grosses Potenzial weiter fördern. Wir erwarten von ihm, dass er während der Session hart arbeitet und so stark wie möglich von der Erfahrung profitiert.»

USA-GP, Circuit of the Americas

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:42:11,687 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +5,023 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +7,501

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +8,293

05. George Russell (GB), Mercedes, +44,815

06. Lando Norris (GB), McLaren, +53,785

07. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +65,354

08. Kevin Magnussen (DK), Haas, +65,834

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +70,919

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +72,875

11. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +76,164

12. Alex Albon (T), Williams, +80,057

13. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +81,763

14. Mick Schumacher (D), Haas, +84,490

15. Fernando Alonso (E), Alpine, +85,078

16. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +90,487

17. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +103,588

Out

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Unfall

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, Dreher

Carlos Sainz (E), Ferrari, Kollision

WM-Stand (nach 19 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 391 Punkte

02. Leclerc 267

03. Pérez 265

04. Russell 218

05. Sainz 202

06. Hamilton 198

07. Norris 109

08. Ocon 79

09. Alonso 65

10. Bottas 46

11. Vettel 38

12. Ricciardo 29

13. Magnussen 26

14. Gasly 23

15. Stroll 13

16. Tsunoda 13

17. Schumacher 12

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. Latifi 2

21. De Vries 2

22. Nico Hülkenberg (D) 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 656 Punkte

02. Ferrari 469

03. Mercedes 416

04. Alpine 144

05. McLaren 138

06. Alfa Romeo 52

07. Aston Martin 51

08. Haas 38

09. AlphaTauri 36

10. Williams 8