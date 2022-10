Sergio Pérez: Formel-1-Demofahrt in Guadalajara

Vor seinem Formel-1-Heimspiel in Mexiko-Stadt hat Sergio «Checo» Pérez eine ganz besondere Demofahrt unternommen: In seiner Heimatstadt Guadalajara gab er vor mehr als 130.000 Fans im RB7 Gas.

Vor der berühmten La Minerva-Statue in Guadalajara versammelten sich am Dienstag mehr als 130.000 Fans von Sergio «Checo» Pérez, um ihren Lokalhelden im Formel-1-Renner zu erleben. Und der Mexikaner aus dem Red Bull Racing Team enttäuschte seine Anhänger nicht.

Checo lieferte im RB7 auf einer 2,9 km langen Strecke, die entlang der Avenida Vallarta verlief, einen Showrun ab und liess dabei den V8-Motor des GP-Renners von 2011 aufheulen. Der aktuelle WM-Dritte freute sich mit seinen Fans über die Gelegenheit, ein Formel-1-Auto auf heimischem Boden zu steuern.

Der 32-Jährige erklärte hinterher: «Für mich ist heute ein Traum in Erfüllung gegangen, und ich danke allen, die das möglich gemacht haben. Es war ein ganz besonderer Tag für mich, und ich hoffe, dass er für immer in den Herzen der Menschen in Guadalajara bleibt.»

«Viele der hier Anwesenden sind schon seit gestern Abend hier und campen, und ich weiss, dass die meisten von ihnen nie die Gelegenheit haben werden, einen Grand Prix zu besuchen, daher ist es für mich etwas ganz Besonderes, ihnen die Formel 1 näher zu bringen. Und nach dem Gewinn des Konstrukteurstitels am Sonntag nach Hause zu kommen, macht es für mich noch bedeutender», fuhr Pérez fort.

«Bisher war das eine unglaubliche Saison für das gesamte Team, und in unserem Sport passieren die Dinge so schnell. Das bedeutet, dass wir uns schon jetzt darauf konzentrieren, am Sonntag in Mexiko-Stadt zu gewinnen. Das war einer der schönsten Tage in meiner Karriere und ich möchte an diesem Wochenende noch einmal so einen speziellen Moment erleben», fügte der vierfache GP-Sieger an.

USA-GP, Circuit of the Americas

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:42:11,687 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +5,023 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +7,501

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +8,293

05. George Russell (GB), Mercedes, +44,815

06. Lando Norris (GB), McLaren, +53,785

07. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +65,354

08. Kevin Magnussen (DK), Haas, +65,834

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +70,919

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +72,875

11. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +76,164

12. Alex Albon (T), Williams, +80,057

13. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +81,763

14. Mick Schumacher (D), Haas, +84,490

15. Fernando Alonso (E), Alpine, +85,078

16. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +90,487

17. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +103,588

Out

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Unfall

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, Dreher

Carlos Sainz (E), Ferrari, Kollision

WM-Stand (nach 19 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 391 Punkte

02. Leclerc 267

03. Pérez 265

04. Russell 218

05. Sainz 202

06. Hamilton 198

07. Norris 109

08. Ocon 79

09. Alonso 65

10. Bottas 46

11. Vettel 38

12. Ricciardo 29

13. Magnussen 26

14. Gasly 23

15. Stroll 13

16. Tsunoda 13

17. Schumacher 12

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. Latifi 2

21. De Vries 2

22. Nico Hülkenberg (D) 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 656 Punkte

02. Ferrari 469

03. Mercedes 416

04. Alpine 144

05. McLaren 138

06. Alfa Romeo 52

07. Aston Martin 51

08. Haas 38

09. AlphaTauri 36

10. Williams 8