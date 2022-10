Daniel Ricciardo: Kein Interesse an Haas-Cockpit

Das Haas-Team hat noch nicht entschieden, welcher Pilot im nächsten Jahr neben Kevin Magnussen Gas geben wird. McLaren-Star Daniel Ricciardo, der sein Team nach der laufenden Saison verlässt, hat kein Interesse.

In diesem Jahr sind Mick Schumacher und Kevin Magnussen für das Haas-Team in der Formel 1 unterwegs, doch nur einer der beiden Teamkollegen hat einen Vertrag für die Saison 2023: Magnussen wird auch in der nächsten Saison für die US-Mannschaft von Gene Haas auf Punktejagd gehen.

Schumacher muss hingegen kämpfen – und Punkte einfahren, will er seinen Platz behalten, wie Teamchef Günther Steiner betont hat. Neben dem Deutschen ist auch sein Landsmann Nico Hülkenberg im Rennen um das Haas-Cockpit. Daniel Ricciardo, der bei McLaren Platz machen muss für Oscar Piastri, hat hingegen kein Interesse an einem Engagement beim Haas-Rennstall des gleichnamigen US-Unternehmers.

In Austin stellte Ricciardo auf die Frage von Viaplay, ob er einen Vertrag mit dem Haas-Team in Erwägung ziehe, klar: «Um ehrlich zu sein, nein. Es war natürlich schwierig, auf die McLaren-Situation zu reagieren, und auf alles, was in diesem Jahr passiert ist. Aber gemeinsam mit meinem Team habe ich einen Plan aufgestellt, wie es weitergehen soll.»

«Jetzt geht es nur noch darum, mich für den langfristigen Erfolg zu rüsten. Es geht darum, mich darauf vorzubereiten, wieder an der Spitze der Startaufstellung zu stehen und um Siege zu kämpfen. Denn ich weiss, dass ich das kann», ergänzte der 33-Jährige.

USA-GP, Circuit of the Americas

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:42:11,687 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +5,023 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +7,501

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +8,293

05. George Russell (GB), Mercedes, +44,815

06. Lando Norris (GB), McLaren, +53,785

07. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +65,354

08. Kevin Magnussen (DK), Haas, +65,834

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +70,919

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +72,875

11. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +76,164

12. Alex Albon (T), Williams, +80,057

13. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +81,763

14. Mick Schumacher (D), Haas, +84,490

15. Fernando Alonso (E), Alpine, +85,078

16. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +90,487

17. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +103,588

Out

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Unfall

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, Dreher

Carlos Sainz (E), Ferrari, Kollision

WM-Stand (nach 19 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 391 Punkte

02. Leclerc 267

03. Pérez 265

04. Russell 218

05. Sainz 202

06. Hamilton 198

07. Norris 109

08. Ocon 79

09. Alonso 65

10. Bottas 46

11. Vettel 38

12. Ricciardo 29

13. Magnussen 26

14. Gasly 23

15. Stroll 13

16. Tsunoda 13

17. Schumacher 12

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. Latifi 2

21. De Vries 2

22. Nico Hülkenberg (D) 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 656 Punkte

02. Ferrari 469

03. Mercedes 416

04. Alpine 144

05. McLaren 138

06. Alfa Romeo 52

07. Aston Martin 51

08. Haas 38

09. AlphaTauri 36

10. Williams 8