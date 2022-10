Ferrari zum Ferrari-Problem: Konsequenzen gravierend

Ferrari konnte in Austin eine weitere Pole-Position nicht in einen Sieg umsetzen. Der Monegasse Charles Leclerc und Teamchef Mattia Binotto sprechen darüber, was das Hauptproblem der Italiener ist.

Diese Statistik gibt zu denken: Charles Leclerc konnte in diesem Jahr neun Pole-Positions erobern, aber er hat danach bei diesen Rennen nur zwei Mal gewonnen (in Bahrain und Australien).

Der alte und neue Formel-1-Champion Max Verstappen hingegen konnte in dieser Saison – in Anführungszeichen – nur fünf Pole herausfahren, hat aber 13 Saisonrennen gewonnen!

Nach dem USA-GP sagte Leclerc: «Wir hatten einen guten Speed, aber im Laufe des Rennens ist das alte Problem zurückgekommen – übermässiger Reifenverschleiss.» Der 25-Jährige eroberte von Startplatz 12 einen guten dritten Rang. Carlos Sainz wurde in der ersten Runde von George Russell angeschubst und fiel aus.

Ferrari-Teamchef Mattia Binotto: «Ein lachendes und ein weinendes Auge – Carlos früh draussen, schuldlos, Charles mit einem schönen Rennen auf dem Podest. Aber es ist klar: Wir können im Rennen das Tempo von Red Bull Racing nicht mitgehen.»



Die Balance des Autos im Rennen führt dazu, dass die Pirelli-Walzen in mittelschnellen und schnellen Kurven zu sehr beansprucht werden und zu überhitzen beginnen. Binotto: «Das ist einer der wichtigen Punkte, die wir für 2023 korrigieren müssen. Unsere Gegner haben es geschafft, den Wagen im Laufe der Saison zu verbessern, sie haben auch in Sachen Reifen-Management zugelegt. Das haben wir nicht geschafft.»



Charles Leclerc ergänzt im Autódromo Hermanos Rodríguez, vor seinem 100. Formel-1-Rennen: «Ein Meilenstein in meiner Karriere. Ich durfte schon viel erleben. Mein erster Traum bestand darin, es in die Königsklasse zu schaffen, mein zweiter war, für Ferrari zu gewinnen. Das habe ich erreichen dürfen. Nun will ich mit Ferrari Weltmeister werden.»



«Ich erwarte hier erneut eine ganz starke Leistung von Red Bull Racing, vor allem im Rennen. Aber Mexiko ist nicht Austin, und wer weiss, vielleicht sind wir hier ja im Rennen etwas flotter unterwegs. Wir arbeiten schon mit Volldampf an 2023, und das Rennen hier gehört dazu.»



Liegt ein besseres Reifen-Management eher am Piloten oder am Fahrzeug? Charles: «Schwer zu sagen. Ich könnte nicht sagen, dass ich von Rennen zu Rennen erheblich anders gefahren wäre. Aber es gibt nun mal Grands Prix, bei welchen wir das Auto im besten Arbeitsbereich hatten. Und dann ist alles okay. Aber wenn die Reifen aus diesem sehr schmalen Betriebsbereich herausfallen, dann sind die Konsequenzen gravierend.»





USA-GP, Circuit of the Americas

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:42:11,687 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +5,023 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +7,501

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +8,293

05. George Russell (GB), Mercedes, +44,815

06. Lando Norris (GB), McLaren, +53,785

07. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +65,354

08. Kevin Magnussen (DK), Haas, +65,834

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +70,919

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +72,875

11. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +76,164

12. Alex Albon (T), Williams, +80,057

13. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +81,763

14. Mick Schumacher (D), Haas, +84,490

15. Fernando Alonso (E), Alpine, +85,078

16. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +90,487

17. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +103,588

Out

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Unfall

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, Dreher

Carlos Sainz (E), Ferrari, Kollision





WM-Stand (nach 19 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 391 Punkte

02. Leclerc 267

03. Pérez 265

04. Russell 218

05. Sainz 202

06. Hamilton 198

07. Norris 109

08. Ocon 79

09. Alonso 65

10. Bottas 46

11. Vettel 38

12. Ricciardo 29

13. Magnussen 26

14. Gasly 23

15. Stroll 13

16. Tsunoda 13

17. Schumacher 12

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. Latifi 2

21. De Vries 2

22. Nico Hülkenberg (D) 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 656 Punkte

02. Ferrari 469

03. Mercedes 416

04. Alpine 144

05. McLaren 138

06. Alfa Romeo 52

07. Aston Martin 51

08. Haas 38

09. AlphaTauri 36

10. Williams 8