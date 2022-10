Lewis Hamilton-Hammer: Von Rücktritt keine Rede!

Anfang Oktober hatte Mercedes-Teamchef Toto Wolff anklingen lassen: Lewis Hamilton wird einen neuen Vertrag unterzeichnen. Der siebenfache Weltmeister hat das jetzt erstmals ausdrücklich bestätigt.

Von Rücktritt keine Rede! Mercedes-Superstar Lewis Hamilton hat vor dem Mexiko-GP bestätigt, dass er weitermachen wird. Die mit grosser Wahrscheinlichkeit sieglose Saison 2022 hat ihn angestachelt, es auch künftig mit wesentlich jüngeren Piloten aufzunehmen, über sein heutiges Abkommen Ende 2023 hinaus.

Toto Wolff hatte Anfang Oktober gesagt: «Erst letzte Woche haben wir uns zusammengesetzt und er sagte: ‚Ich habe noch fünf Jahre in mir, wie siehst du das?‘»

Hamiltons Vertrag läuft bis Ende 2023. Sollte er noch fünf Jahre fahren (also bis 2027), wäre der Brite dann 42 Jahre alt. Im Grunde kein Alter, findet Wolff. «Wenn man sich anschaut, wo Fernando mit 41 Jahren steht, ist er immer noch sehr gut dabei. Wenn man sich American Football-Star Tom Brady anschaut, den ich bewundere, der ist 45, und er steht auf dem Platz.»

Lewis Hamilton hat nun vor dem WM-Lauf im Autódromo Hermanos Rodríguez gegenüber den Kollegen der BBC erstmals so ausdrücklich: «Es wird einen neuen Vertrag geben. Wir werden uns in den kommenden Monaten hinsetzen und das diskutieren. Ich will weiter Rennen fahren. Ich mach das jetzt seit dreissig Jahren und habe nicht den Eindruck, dass ich damit aufhören sollte.»



«Klar könnte ich jetzt den Helm an den Nagel hängen, denn es gibt so viele andere Pläne, die ich auf Lager habe und die meine volle Aufmerksamkeit erfordern würden. Aber ich bin weiter hier, weil ich es einfach liebe, für dieses Team zu fahren. Also werdet ihr mich wohl noch eine Weile am Hals haben.»