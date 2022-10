George Russell über Lewis Hamilton: «Besser denn je»

Formel-1-Star Lewis Hamilton hat klargestellt, dass er noch lange nicht ans Aufhören denkt und eine mehrjährige Vertragsverlängerung über 2023 hinaus anstrebt. Das freut auch seinen Teamkollegen George Russell.

Obwohl Lewis Hamilton in diesem Jahr eine besonders schwierige Saison durchstehen muss und ihm sein erstes GP-Jahr ohne Sieg droht, hat der siebenfache Weltmeister aus dem Mercedes-Team die Lust an der Formel 1 noch nicht verloren. Der Brite stellte klar, dass er seinen Ende 2023 auslaufende Vertrag mit dem Werksteam der Sternmarke um mehrere Jahre verlängern will.

Und das freut nicht nur Mercedes-Motorsportdirektor Toto Wolff, sondern auch George Russell. Der Teamkollege von Hamilton erklärte am Rande des Autódromo Hermanos Rodríguez, auf dem die Formel-1-Fahrer in dieser Woche das 20. Saisonrennen austragen: «Es ist toll, dass Lewis noch ein paar Jahre an Bord bleiben will.»

«Er hat bewiesen, dass er noch kein Bisschen weniger Gas gibt und er hat in den vergangenen paar Rennen eine Leistung gezeigt, die wohl besser denn je ist. Für mich ist es aufregend, die Chance zu haben, sein Teamkollege zu sein und mich direkt mit ihm zu messen», schwärmte der 24-jährige Brite.

«Es freut mich, dass ich die Chance habe, auf dem gemeinsamen Weg weiter zu wachsen, zusammen mit dem Rest des Teams, und zu versuchen, Mercedes wieder zurück auf die Erfolgsspur zu bringen. Wir kommen wirklich gut miteinander aus und gehen sehr offen miteinander um Und es ist grossartig, wenn wir noch viele Jahre Teamkollegen bleiben», sagte der aktuelle WM-Vierte.

WM-Stand (nach 19 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 391 Punkte

02. Leclerc 267

03. Pérez 265

04. Russell 218

05. Sainz 202

06. Hamilton 198

07. Norris 109

08. Ocon 78

09. Alonso 71

10. Bottas 46

11. Vettel 36

12. Ricciardo 29

13. Magnussen 24

14. Gasly 23

15. Stroll 13

16. Schumacher 12

17. Tsunoda 12

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. Latifi 2

21. De Vries 2

22. Nico Hülkenberg (D) 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 656 Punkte

02. Ferrari 469

03. Mercedes 416

04. Alpine 149

05. McLaren 138

06. Alfa Romeo 52

07. Aston Martin 49

08. Haas 36

09. AlphaTauri 35

10. Williams 8