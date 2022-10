Fernando Alonso entsetzt: Erneut Hass im Internet

Nach dem Ausschluss von Fernando Alonso in Austin schnappten einige Fans über und vergriffen sich im Ton gegen die spanische FIA-Rennkommissarin Silvia Bellot. Fernando Alonso ist angewidert.

Fernando Alonso erlebte einen USA-GP in Austin, den er nicht so bald vergessen wird: Kollision mit dem Aston Martin von Lance Stroll, der Alpine-Rennwagen des 41-jährigen Asturiers stieg wie ein Flugzeug auf und senkte sich danach wieder, krachte mit 42g zu Boden. Der Wagen erwies sich erstaunlicherweise als widerstandsfähig genug, dass Alonso noch Siebter wurde.

Das dicke Ende kam Stunden danach: Ausschluss von Alonso nach einem Protest von Haas (in Mexiko wurde dieses Urteil für nichtig erklärt). Die Entscheidung in Texas wurde von den Rennkommissaren Garry Connelly (Australien), Silvia Bellot (Spanien), Dennis Dean (USA) und Enrique Bernoldi (Brasilien) gefällt.

Dass ausgerechnet eine Spanierin gegen den Spanier Alonso entscheidet, das ertrugen einige Fans im Heimatland des zweifachen Formel-1-Weltmeister nun gar nicht. Es kam zu wüsten Beschimpfungen in den sozialen Netzwerken, und das bringt Fernando Alonso auf die Palme.

Der 32-fache GP-Sieger meldete sich so zu Wort: «Ich verurteile diese Anfeindungen gegen die FIA-Rennkommissarin Silvia Bellot aufs Schärfste. Solch hasserfülltes Verhalten ist in unserem Sport nicht akzeptabel. Vor allem finde ich es traurig, dass sich diese Kommentare gegen eine ehrenamtlich arbeitende Funktionärin richten. Ich unterstütze die FIA und die Formel 1 in jeder Form, um gegen Beleidigungen und Belästigungen vorzugehen. Und ich fordere die wahren Fans auf, mich dabei zu unterstützen.»



Der Alpine-Rennstall teilte dazu mit: «Wir sind sehr enttäuscht über diese unannehmbaren Belästigungen der FIA-Rennkommissarin Silvia Bellot. In der Formel 1 ist kein Platz für missbräuchliches Verhalten.»



Silvia Bellot arbeitete schon 2001 mit nur 16 Jahren als Streckenposten, sie sammelte in der Rallye-WM, in der Tourenwagen-WM, in den Formeln 3, GP3, GP2 und Formel 2 Erfahrungen, dazu in der DTM, in den Renault World Series und in der Euro Formula. In der Formel 1 arbeitet die Spanierin seit elf Jahren, ein Jahr später erhielt sie von der FIA eine Auszeichnung für ihre herausragenden Leistungen. Sie wurde zum ersten weiblichen FIA-Rennleiter (in den Formeln 3 und 2) und geniesst im Fahrerlager hohes Ansehen.



Aber wir sollten uns über diese Schmäh-Posts gegen Bellot nicht mehr wundern, wo doch der frühere Formel-1-Rennchef Michael Masi und Williams-Fahrer Nicholas Latifi nach dem kontroversen WM-Finale von Abu Dhabi 2021 Todesdrohungen erhielten.





2. Training, Mexiko

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:19,970 min

02. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:20,798

03. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:21,177

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:21,509

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:21,579

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:21,588

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:21,618

08. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:21,693

09. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:21,993

10. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:22,104

11. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:22,337

12. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:22,371

13. Alex Albon (T), Williams, 1:22,447

14. Lando Norris (GB), McLaren, 1:22,738

15. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:22,763

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:22,840

17. Mick Schumacher (D), Haas, 1:22,879

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:23,316

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:23,320

20. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:23,369





1. Training, Mexiko

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:20,707 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:20,753

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:20,827

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:20,827

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:20,849

06. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:20,899

07. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:21,083

08. Lando Norris (GB), McLaren, 1:21,120

09. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:21,310

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:21,525

11. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:21,762

12. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:21,820

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:21,865

14. Mick Schumacher (D), Haas, 1:21,952

15. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:22,912

16. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, 1:23,861

17. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:24,246

18. Nyck de Vries (NL), Mercedes, 1:24,582

19. Jack Doohan (AUS), Alpine, 1:24,615

20. Pietro Fittipaldi (BR), Haas, 1:26,766