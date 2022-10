George Russell (2.) wütend: Wunsch nach Arschtritt

George Russell stellt seinen Mercedes-Renner im Qualifying zum Mexiko-GP in die erste Startreihe. Der Engländer verpasst seine zweite Formel-1-Pole nur knapp und sagt: «Es tut mir so leid.»

George Russell hat seine zweite Pole-Position in der Formel 1 nach Ungarn 2022 nur knapp verfehlt. Der 24-jährige Mercedes-Fahrer ist im Autódromo Hermanos Rodríguez Zweitschnellster, das ist sein fünfter Start aus Reihe 1 in der GP-Saison 2022.

Gutes Omen für den Briten: Seit 1991 ist beim Mexiko-GP der Mann von Startplatz 2 entweder Sieger oder Zweiter geworden! Aber George ist unmittelbar nach dem Qualifying nicht zu trösten. Am Funk sagte er auf der Auslaufrunde: «Aaaaaaaargh! Sorry, Leute, das war schwach! Sorry, sorry, sorry.»

Russell trommelte vor Frust aufs Lenkrad und sagte später: «Ich bin wirklich aufgewühlt, denn das Team hätte heute mehr verdient. Wir haben ein so gutes Auto hier, und ich wollte die unermüdliche Arbeit aller im Rennwagenwerk so gerne mit einer Pole belohnen. Leider hat das nicht geklappt.»

«Ich habe das heute versemmelt, meine Runde war schrecklich! Wenn ich könnte, würde ich mir selber in den Hintern treten! Ich weiss, was heute drin gewesen wäre.»

#Aber so langsam verfliegt die Wut, und Russell fügt hinzu: «Im Qualifying gibt’s keine Punkte, und ich weiss, dass wir auch einen guten Rennwagen haben. Wir haben zahlreiche Evo-Teile nach Austin gebracht, aber dort konnten wir nicht alles ausprobieren.»



Wieso ist Mercedes auf dieser Strecke so stark? George weiter: «Generell haben wir ein gutes Auto auf Rennstrecken, wo viel Abtrieb gefragte ist. Gleichzeitig war die Situation so, dass uns die Autos von Red Bull Racing im Schnitt auf den Geraden drei Zehntel pro Runde abgeknöpft haben, weil sie eine so gute Topspeed zeigen. Hier aber in der dünnen Luft von Mexiko ist dieser Vorteil offenbar weniger gross. Zudem scheinen wir die Reifen gut zum Arbeiten zu bringen.»



Was hat sich Russell fürs Rennen vorgenommen? George: «Ich hau voll rein, und dann sehen wir mal, was möglich ist.»





Qualifying, Mexiko

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:17,775 min

02. George Russell (GB), Mercedes, 1:18,079

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:18,084

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:18,128

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:18,351

06. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:18,401

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:18,555

08. Lando Norris (GB), McLaren, 1:18,721

09. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:18,939

10. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:19,010

11. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:19,325

12. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:19,476

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:19,589

14. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:19,672

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:19,833

16. Mick Schumacher (D), Haas, 1:20,419

17. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:20,419

18. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:20,520

19. Alex Albon (T), Williams, 1:20,859

20. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:21,167