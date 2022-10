Sergio Pérez: Blindflug im Qualifying zum Heimspiel

Red Bull Racing-Routinier Sergio Pérez hatte im Qualifying zu seinem Heimrennen in Mexiko alle Hände voll zu tun, weil er während der Fahrt nicht die üblichen Informationen bekommen hat.

Sergio Pérez hatte vor dem Start des Mexiko-Wochenendes erklärt, wie sehr er sich einen Triumph vor heimischer Kulisse wünscht. Doch die Ausgangslage, die er sich im Qualifying zum 20. Saisonlauf geschaffen hat, ist nicht die beste. Der Red Bull Racing-Star startet von Position 4. Er war auf seinem letzten schnellen Versuch knapp dreieinhalb Zehntel langsamer als sein Teamkollege Max Verstappen, der von der Pole losfahren darf.

Der grosse Rückstand hatte einen einfachen Grund, wie der Lokalmatador hinterher erklärte: «Wir hatten von Anfang an ein Problem mit der Elektrik. Das bedeutete, dass ich keine Informationen über die Rundenzeiten, die DRS-Zonen und die Bremsbalance hatte. Ich musste alles selbst machen.»

Und Pérez klagte: «Es war schwierig, weil ich im Qualifying so gut wie blind war. Ich wusste nicht, wo ich mich während der Runde befand, und es war ein grosses Durcheinander für mich.» Gleichzeitig tröstete er sich: «Aber wenn ich zurückblicke, war ich wegen des Problems kurz davor, in Q1 und Q2 auszuscheiden, also ist es unter den gegebenen Umständen gut, so nah an die Pole zu kommen.»

«Der vierte Platz ist aber nicht das, was ich wollte, wir hätten viel besser sein können. Der dritte Platz wäre ideal gewesen», seufzte der 32-Jährige aus Guadalajara. «Aber es ist, wie es ist. Wir müssen nun einfach versuchen, ein perfektes Rennen zu fahren. Ich werde einen starken Start brauchen, aber ich glaube immer noch, dass es möglich ist, ein starkes Ergebnis einzufahren.»

Qualifying, Mexiko

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:17,775 min

02. George Russell (GB), Mercedes, 1:18,079

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:18,084

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:18,128

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:18,351

06. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:18,401

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:18,555

08. Lando Norris (GB), McLaren, 1:18,721

09. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:18,939

10. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:19,010

11. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:19,325

12. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:19,476

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:19,589

14. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:19,672

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:19,833

16. Mick Schumacher (D), Haas, 1:20,419

17. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:20,419

18. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:20,520

19. Alex Albon (T), Williams, 1:20,859

20. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:21,167