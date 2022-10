Charles Leclerc: «Da gibt es sicherlich ein Problem»

In Mexiko mussten sich die Ferrari-Piloten Carlos Sainz und Charles Leclerc im Qualifying mit den Plätzen 5 und 7 begnügen. Letzterer ist sich sicher: Das liegt an einem Problem mit dem Auto.

Im ersten Qualifying-Segment schaffte Charles Leclerc auf dem Autódromo Hermanos Rodríguez noch als Drittschnellster in die Top-3. Doch schon im Q2 kam der Monegasse nicht über den achten Platz hinaus. Und am Ende musste er sich mit dem siebten Rang begnügen. Sein Teamkollege Carlos Sainz schaffte in der Zeitenjagd um die Top-10-Startplätze die fünftschnellste Runde. Er war zwei Zehntel schneller als sein Stallgefährte.

Der aktuelle WM-Zweite ist sich sicher: Irgendetwas stimmt nicht mit seinem Dienstwagen. Nach dem Abschlusstraining in Mexiko erklärte er: «Es war eine schwierige Session und da gibt es sicherlich ein Problem mit dem Auto. Wir müssen uns das noch genauer anschauen, es hatte mehrheitlich mit dem Motor zu tun, wir verloren auf der Geraden sehr viel Zeit.»

Aber auch das Fahrverhalten bereitete dem Rennfahrer aus Monte Carlo viele Sorgen, wie er anfügte. «Ich hatte damit viele Probleme, der Motor reagierte nicht richtig auf das Gaspedal», schilderte der 25-jährige Ferrari-Star.

«Vor allem in den Highspeed-Passagen war es extrem schwierig», erklärte der fünffache GP-Sieger. «Ich hoffe wirklich, dass wir dieses Problem bis zum Rennstart in den Griff bekommen und etwas Zeit finden können», ergänzte er.

Qualifying, Mexiko

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:17,775 min

02. George Russell (GB), Mercedes, 1:18,079

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:18,084

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:18,128

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:18,351

06. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:18,401

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:18,555

08. Lando Norris (GB), McLaren, 1:18,721

09. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:18,939

10. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:19,010

11. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:19,325

12. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:19,476

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:19,589

14. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:19,672

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:19,833

16. Mick Schumacher (D), Haas, 1:20,419

17. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:20,419

18. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:20,520

19. Alex Albon (T), Williams, 1:20,859

20. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:21,167