Daniel Ricciardo 2023: Mercedes oder Red Bull Racing?

Der Australier Daniel Ricciardo (33) hat für die Saison 2023 keinen Stammplatz gefunden. Der achtfache GP-Sieger versucht, seinen Fuss als Reservepilot in der F1-Tür zu behalten. Toto Wolff bestätigt Gespräche.

Der 229-fache GP-Teilnehmer Daniel Ricciardo hat mehrfach festgehalten, dass für ihn das Kapitel Formel 1 noch nicht abgeschlossen sei – auch wenn sein McLaren-Vertrag vorzeitig aufgelöst wurde und er für die kommende Saison keinen Stammplatz finden konnte.

Seither wird darüber spekuliert, dass der 32-fache Podestbesucher für 2023 eine Rolle als Reservefahrer anstrebe, um sich für 2024 wieder einen Stammplatz zu sichern. Zunächst war die Rede von einem Job bei Mercedes-Benz, am GP-Wochenende von Austin kursierte, dass Ricciardo in den Schoss von Red Bull zurückkehren könnte.

Die Lösung RBR würde nicht verblüffen: Daniel Ricciardo hat zum Hause Red Bull immer einen guten Draht behalten. Der Australier sagt, ohne Team-Namen zu nennen: «Gespräche laufen, aber es ist noch nichts unterschrieben. Ich werde zwar im kommenden Jahr nicht in der Startaufstellung stehen, aber ich werde da sein, denn ich habe ehrgeizige Ziele für 2024. Ich werde mich nicht von der Formel 1 abnabeln. Für 2024 ist nichts garantiert, aber ich werde alles daran setzen zurückzukehren.»

Im Autódromo Hermanos Rodríguez vertieft Mercedes-Teamchef Toto Wolff: «Daniel spricht mit einigen Teams über eine denkbare Rolle. Auch mit Red Bull Racing. Was uns angeht – wir schätzen ihn als tollen Charakter. Wir sind aber heute noch nicht so weit, sagen zu können, wer in der kommenden Saison unser dritter Fahrer sein wird.»



«Seine Persönlichkeit ist eine absolute Stärke, zudem ist Daniel schon lange dabei, er kennt diese Autos in- und auswendig. Das kann durchaus ein Vorteil sein. Ich will aber hier keine Gerüchte in Umlauf setzen, denn die Wahrheit ist – wir haben uns noch nicht entschieden.»



Der langjährige Mercedes-Reservist Nyck de Vries verlässt die Marke mit dem Stern, er fährt 2023 für AlphaTauri Rennen. Mercedes hat dem 27-jährigen Niederländer die Freigabe erteilt, dass er schon beim Nachsaisontest in Abu Dhabi mit AlphaTauri arbeiten kann.





Qualifying, Mexiko

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:17,775 min

02. George Russell (GB), Mercedes, 1:18,079

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:18,084

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:18,128

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:18,351

06. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:18,401

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:18,555

08. Lando Norris (GB), McLaren, 1:18,721

09. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:18,939

10. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:19,010

11. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:19,325

12. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:19,476

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:19,589

14. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:19,672

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:19,833

16. Mick Schumacher (D), Haas, 1:20,419

17. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:20,419

18. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:20,520

19. Alex Albon (T), Williams, 1:20,859

20. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:21,167