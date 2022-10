Toto Wolff (Mercedes): «Wir haben ins Klo gegriffen»

Während des Mexiko-GP monierten Lewis Hamilton und George Russell mehrfach, dass sich Mercedes in Sachen Reifenstrategie vertan hat. Teamchef Toto Wolff sagt: «Hinterher ist man immer schlauer.»

Vor dem Rennen war der Wiener Mercedes-Teamchef Toto Wolff optimistisch: «Von den letzten drei Rennen der Saison ist dies unsere beste Chance, noch einen Sieg zu holen.»

Aber daraus wurde nichts, und noch während des Grand Prix legten die Piloten Lewis Hamilton und George Russell den Finger dorthin, wo es wehtut: Die beiden Engländer maulten wiederholt über die Reifenwahl. Mit dem mittelharten Reifen zu Beginn des Rennens waren die Mercedes schnell, mit den harten Walzen danach jedoch ging den Silberpfeilen die Schärfe verloren.

Teamchef Toto Wolff nach dem Rennen: «Wir können nicht zufrieden sein. Wir waren schnell, haben allerdings auf die falsche Reifenstrategie gesetzt. Hinterher ist man immer schlauer. Mit der Kombination Medium-Hart waren wir auf einer sicheren Einstopp-Strategie. Es sah für uns so aus, als müsste Red Bull Racing wohl zwei Mal stoppen, allerdings hat der mittelharte Reifen dann besser als erwartet gehalten. So haben wir ins Klo gegriffen. Die Pace des Autos wäre dagewesen.»

«Wir waren wirklich überrascht, wie lange und wie schnell die Gegner auf den mittelharten Reifen fahren konnten. Pérez hat ihn stark belastet am Anfang, um nach dem Stopp boden gutzumachen. Wir hielten es für unmöglich, dass er bis zum Ende durchfahren kann.»



Wäre es nicht gescheiter gewesen, auch einen Mercedes (wie Red Bull Racing) in der Kombination weich, dann mittelhart auf die Bahn zu schicken? Wolff weiter: «Doch, das wäre durchaus eine Option gewesen, allerdings sah der harte Reifen in den ersten Runden sehr stark aus. Da haben wir uns entschieden, mit dem Lewis auf die Strategie zu gehen, um nicht den Platz an Pérez zu verlieren.»



Wieso ist Mercedes hier alles in allem sehr gut aufgetreten? Toto Wolff weiter. «Wir konnten hier mit viel Abtrieb fahren, das kommt unseren Wagen entgegen. Dann hat die Abstimmung gepasst. Das Strecken-Layout hat ebenfalls zum Fahrzeug gepasst.»





Mexiko-GP, Autódromo Hermanos Rodríguez

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:38:36,729 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +15,186 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +18,097

04. George Russell (GB), Mercedes, +49,431

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +58,123

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +68,774

07. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +1 Runde

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +1

09. Lando Norris (GB), McLaren, +1

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1

11. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1

12. Alex Albon (T), Williams, +1

13. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1

14. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +1

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

16. Mick Schumacher (D), Haas, +1

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +2 Runden

Out

Fernando Alonso (E), Alpine, Motorschaden

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Kollisionsschäden





WM-Stand (nach 20 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 416 Punkte

02. Pérez 280

03. Leclerc 275

04. Russell 231

05. Hamilton 216

06. Sainz 212

07. Norris 111

08. Ocon 82

09. Alonso 71

10. Bottas 47

11. Vettel 36

12. Ricciardo 35

13. Magnussen 24

14. Gasly 23

15. Stroll 13

16. Schumacher 12

17. Tsunoda 12

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. Latifi 2

21. De Vries 2

22. Nico Hülkenberg (D) 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 696 Punkte

02. Ferrari 487

03. Mercedes 447

04. Alpine 153

05. McLaren 146

06. Alfa Romeo 54

07. Aston Martin 49

08. Haas 36

09. AlphaTauri 35

10. Williams 8