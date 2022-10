Ferrari geht unter: Eine Minute hinter Max Verstappen

Der beste Ferrari kam im Mexiko-GP 58 Sekunden hinter Sieger Max Verstappen ins Ziel, das ist eine schallende Ohrfeige. Der fünftplatzierte Carlos Sainz und Charles Leclerc auf Rang 6 suchen Erklärungen.

Über weite Strecken der GP-Saison 2022 hatte Ferrari das schnellste Auto, in Mexiko ging Ferrari sang- und klanglos unter – Carlos Sainz als Fünfter fast eine Minute hinter Sieger Max Verstappen; Charles Leclerc dahinter Sechster.

Ferrari hatte wie alle Teams Probleme in Sachen Temperaturen des Rennwagens, aber gut möglich, dass die Italiener Leistung drosseln mussten, um in Sachen Temperatur auf der sicheren Seite zu bleiben. Der Turbolader von Ferrari scheint zudem mit der Höhe von Mexiko nicht so gut zurecht zu kommen wie die Lader von Honda oder Mercedes.

Nach dem schlechtesten Team-Ergebnis bei einer Zielankunft sagt Carlos Sainz: «Wir wussten, dass wir hier in Sachen Leistung Kompromisse eingehen müssen. Fakt ist, dass wir in Japan an Max dran waren. Und was mich angeht, so habe ich nach den frühen Ausfällen in Japan und in Texas mein erstes Rennen seit einem Monat zu Ende gefahren, das war eine schöne Abwechslung.»

Charles Leclerc: «Für mich ist diese Rennstrecke ein echter Ausreisser, mit diesen ganz besonderen Bedingungen. Ich hoffe, wir werden in Brasilien wieder auf unserem üblichen Leistungsniveau sein. Wir haben heute aus unseren Möglichkeiten das Beste gemacht. Aber eine Minute Rückstand auf Max, das ist schon ein gewaltiger Abstand.»





Mexiko-GP, Autódromo Hermanos Rodríguez

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:38:36,729 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +15,186 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +18,097

04. George Russell (GB), Mercedes, +49,431

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +58,123

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +68,774

07. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +1 Runde

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +1

09. Lando Norris (GB), McLaren, +1

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1

11. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1

12. Alex Albon (T), Williams, +1

13. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1

14. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +1

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

16. Mick Schumacher (D), Haas, +1

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +2 Runden

Out

Fernando Alonso (E), Alpine, Motorschaden

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Kollisionsschäden



WM-Stand (nach 20 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 416 Punkte

02. Pérez 280

03. Leclerc 275

04. Russell 231

05. Hamilton 216

06. Sainz 212

07. Norris 111

08. Ocon 82

09. Alonso 71

10. Bottas 47

11. Vettel 36

12. Ricciardo 35

13. Magnussen 24

14. Gasly 23

15. Stroll 13

16. Schumacher 12

17. Tsunoda 12

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. Latifi 2

21. De Vries 2

22. Nico Hülkenberg (D) 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 696 Punkte

02. Ferrari 487

03. Mercedes 447

04. Alpine 153

05. McLaren 146

06. Alfa Romeo 54

07. Aston Martin 49

08. Haas 36

09. AlphaTauri 35

10. Williams 8