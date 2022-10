Max Verstappen wütend: «Respektlos und vergiftet»

Der zweifache Formel-1-Champion Max Verstappen hat nach dem Mexiko-GP dem TV-Sender Sky keine Interviews gegeben. Der Rekordsieger (14 Saisonerfolge) begründet seinen Boykott.

Max Verstappen hat die Nase voll. Nach wiederholten abfälligen Bemerkungen von Sky-Reporter Ted Kravitz fand der Niederländer, jetzt reicht es, daher gab es in Mexiko keine Interviews für Sky, nicht für die Briten, nicht für die Deutschen, nicht für die Italiener. Wiederholt hatte Kravitz von einem gestohlenen Titel gesprochen, teilweise Hamilton als achtfachen Champion bezeichnet. Was ungefähr so schräg ist, wie Donald Trump noch immer für den Präsidenten der USA zu halten.

Natürlich wurde der zweifache Formel-1-Champion nach seinem 14. Saisonsieg (Rekord in der Königsklasse) auf sein Vorgehen angesprochen.

Der 34-fache GP-Sieger sagt: «Was ich getan hatte, das hat nichts mit diesem Wochenende hier zu tun. Ich finde einfach, dieses Jahr war geprägt von ständigen Sticheleien und Anspielungen, das finde ich respektlos, vor allem von einer bestimmten Person.»

«An einem bestimmten Punkt sagte ich mir: Genug ist genug, das akzeptiere ich nicht länger. Man kann nicht nur in der Vergangenheit leben, man muss weitermachen.»

Das kontroverse WM-Finale von Abu Dhabi löste Todesdrohungen gegen Williams-Fahrer Nicholas Latifi und Rennleiter Michael Masi aus (der später von der FIA entsorgt wurde).

Max versucht, das grössere Bild zu zeichnen: «Ich erlebe die sozialen Netzwerke derzeit als sehr vergifteter Ort, und wenn du natürlich ständig im Fernsehen solche Dinge verzapfst, dann wird das nur noch schlimmer. Auch ich habe meine Toleranzgrenze, und die ist überschritten worden. Also habe ich entsprechend gehandelt.»





Mexiko-GP, Autódromo Hermanos Rodríguez

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:38:36,729 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +15,186 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +18,097

04. George Russell (GB), Mercedes, +49,431

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +58,123

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +68,774

07. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +1 Runde

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +1

09. Lando Norris (GB), McLaren, +1

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1

11. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1

12. Alex Albon (T), Williams, +1

13. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1

14. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +1

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

16. Mick Schumacher (D), Haas, +1

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +2 Runden

Out

Fernando Alonso (E), Alpine, Motorschaden

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Kollisionsschäden





WM-Stand (nach 20 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 416 Punkte

02. Pérez 280

03. Leclerc 275

04. Russell 231

05. Hamilton 216

06. Sainz 212

07. Norris 111

08. Ocon 82

09. Alonso 71

10. Bottas 47

11. Vettel 36

12. Ricciardo 35

13. Magnussen 24

14. Gasly 23

15. Stroll 13

16. Schumacher 12

17. Tsunoda 12

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. Latifi 2

21. De Vries 2

22. Nico Hülkenberg (D) 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 696 Punkte

02. Ferrari 487

03. Mercedes 447

04. Alpine 153

05. McLaren 146

06. Alfa Romeo 54

07. Aston Martin 49

08. Haas 36

09. AlphaTauri 35

10. Williams 8