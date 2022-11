Abteilung Attacke: Aston Martin holt Weltmeister

Aston Martin verstärkt das Team hinter den beiden Stammfahrern Fernando Alonso und Lance Stroll: Formel-E-Champion Stoffel Vandoorne heuert bei den Briten an.

Aston Martin will 2023 einen großen Schritt nach vorne machen. Dafür wird nun die zweite Reihe namhaft verstärkt: Der amtierende Formel-E-Weltmeister Stoffel Vandoorne stößt zum Team um die Stammpiloten Fernando Alonso und Lance Stroll.

Vandoorne wird zusammen mit dem Brasilianer Felipe Drugovich als Test- und Reservefahrer fungieren - die beiden sollen ihre Aufgaben miteinander verzahnen, teilte Aston Martin mit. In dieser Rolle wird Vandoorne ein intensives Simulations- und Entwicklungsprogramm in der Fabrik des Teams in Silverstone absolvieren.

Der 30-jährige Vandoorne dominierte die GP2, gewann elf Rennen und holte 2015 den Titel. Zwischen 2016 und 2018 startete er bei 41 Grands Prix, schaffte aber den Durchbruch bei McLaren nicht und wechselte anschließend in die Formel E.

In drei Saisons der Elektrorennserie gewann er drei Rennen und wurde 2021/2022 Weltmeister. 2022/2023 geht er für das DS Penske-Team an den Start.

«Ich habe mit großem Interesse verfolgt, wie sich das Team entwickelt hat und operativ ausgebaut wurde, und ich weiß, wie unglaublich entschlossen es ist, in jedem Bereich Fortschritte zu machen», sagte Vandoorne, der Alonso aus der gemeinsamen McLaren-Zeit gut kennt.

«Mit Fernando, den ich bereits aus meiner Formel-1-Karriere kenne, und Lance zusammenzuarbeiten, um ihnen bei der Entwicklung und Verbesserung des nächstjährigen Autos zu helfen, wird eine großartige Aufgabe sein, und ich freue mich wirklich auf die Herausforderung», sagte Vandoorne.

«Stoffel hat alle Fähigkeiten, die wir für diese neue und erweiterte Rolle im Team brauchen: Er ist schnell, analytisch, fleißig und ein fantastischer Teamplayer. Er wird perfekt in unsere wachsende Organisation passen», sagte Teamchef Mike Krack: «Das gesamte Team ist für das nächste Jahr hochmotiviert, und die Ernennung von Stoffel, neben Fernando, Lance und Felipe, verleiht unserem Fahreraufgebot zusätzliche Tiefe.»

