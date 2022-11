Mercedes in Mexiko: Näher an Ferrari dran

Das Mercedes-Team konnte in Mexiko zwar keinen Sieg feiern, doch die Silberpfeil-Piloten durften sich über deutliche Fortschritte freuen

Das Mercedes-Team musste sich im Rennen auf dem Autódromo Hermanos Rodríguez mit den Plätzen 2 und 4 begnügen, denn es verschätzte sich bei der Strategie. Dennoch fällt die Bilanz nicht nur schlecht aus.

Lewis Hamilton und George Russell hatten in Mexiko eine sehr gute Ausgangslage: Denn der jüngere der beiden Briten startete von Position 2 ins drittletzte Kräftemessen des Jahres, sein Teamkollege fuhr von Startplatz 3 los. Der siebenfache Weltmeister konnte einen Platz wettmachen und am Ende den zweiten Platz feiern. Die Freude wurde aber durch den knapp verpassten Sieg getrübt. Russell musste sich mit dem vierten Rang begnügen.

Mercedes-Ingenieur Andrew Shovlin fasst denn auch rückblickend zusammen: «Nach einem solchen Wochenende herrschen gemischte Gefühle vor.» Er betont: «Wir zeigen Fortschritte mit dem Auto, und das Update, das wir nach Austin mitgebracht haben, hat die Performance eindeutig verbessert. Das Team in Brixworth kann ebenfalls sehr zufrieden sein, denn es hat die Antriebseinheit sehr gut auf die Höhenlage vorbereitet. Dies war eine unserer stärksten Leistungen in dieser Saison, deshalb ist klar, dass sie in dieser Hinsicht fantastische Arbeit geleistet haben.»

«Wir können auch das Engagement der Fahrer und des gesamten Teams gegen Ende einer sehr langen und harten Saison nicht bemängeln – obwohl es noch nicht ganz für einen Sieg gereicht hat», fügt der Brite an, der unumwunden gesteht: «Wenn wir das Rennen noch einmal fahren könnten, würden wir auf den weichen Reifen starten. Wir wussten, dass eine Ein-Stopp-Strategie mit den weichen und den mittelharten Reifen möglich war, aber wir hatten nicht erwartet, dass sie so gut funktionieren würde. Unsere Strategie beruhte auf der Annahme, dass die Medium-Reifen der Konkurrenz gegen Ende des Rennens abbauen, aber das ist einfach nicht passiert.»

«Positiv ist, dass wir den Rückstand auf Ferrari weiter verringern konnten, und wir werden bis zum Fallen der Zielflagge in Abu Dhabi weiter Druck ausüben», tröstet sich Shovlin daraufhin. Und er mahnt auch: «Jetzt stehen noch zwei Rennen in diesem Jahr auf dem WM-Programm und bis dahin haben wir ein paar Tage Zeit, um uns auf das Sprintrennen in Brasilien vorzubereiten. Es wartet noch viel Arbeit auf uns.»

Mexiko-GP, Mexiko-Stadt

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:38:36,729 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +15,186 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +18,097

04. George Russell (GB), Mercedes, +49,431

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +58,123

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +68,774

07. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +1 Runde

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +1

09. Lando Norris (GB), McLaren, +1

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1

11. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1

12. Alex Albon (T), Williams, +1

13. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1

14. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +1

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

16. Mick Schumacher (D), Haas, +1

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +2 Runden

Out

Fernando Alonso (E), Alpine, Motorschaden

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Kollisionsschäden





WM-Stand (nach 20 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 416 Punkte

02. Pérez 280

03. Leclerc 275

04. Russell 231

05. Hamilton 216

06. Sainz 212

07. Norris 111

08. Ocon 82

09. Alonso 71

10. Bottas 47

11. Vettel 36

12. Ricciardo 35

13. Magnussen 24

14. Gasly 23

15. Stroll 13

16. Schumacher 12

17. Tsunoda 12

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. Latifi 2

21. De Vries 2

22. Nico Hülkenberg (D) 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 696 Punkte

02. Ferrari 487

03. Mercedes 447

04. Alpine 153

05. McLaren 146

06. Alfa Romeo 54

07. Aston Martin 49

08. Haas 36

09. AlphaTauri 35

10. Williams 8