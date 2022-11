Stuck zur Budgetdeckel-Strafe: «Ober-Schmarren»

In der ServusTV-Sendung «Sport und Talk aus dem Hangar-7» sprach Motorsport-Legende Hans-Joachim Stuck unter anderem Klartext über die Bestrafung von Red Bull Racing nach dem Budget-Vergehen.

Beim Mexiko-GP in Mexiko-Stadt herrschte nicht nur enthusiastische Stimmung, denn die Bestrafung für das Red Bull Racing Team wurde bekanntgegeben. Den Bullen wird auf Grund der Budget-Überschreitung im vergangenen Jahr neben einer saftigen Geldstrafe von 7 Millionen US-Dollar auch eine Beschränkung der Windkanal-Zeit für 2023 aufgebrummt.

Teamchef Christian Horner bezeichnete den Nachteil, der sich durch die sportliche Strafe ergibt, im Bereich von einer halben Sekunde pro Runde. Rennfahrer-Legende Hans-Joachim Stuck kann dieser Vorgehensweise generell wenig abgewinnen.

«Ich bin überzeugt, dass Red Bull Racing in der Planung schon so weit voraus ist, dass es sich erst im übernächsten Jahr auswirken wird. Da sind sie sicher gut aufgestellt. Die Strafe jetzt in eine Zahl umzusetzen, halte ich für übertrieben, das muss man erst sehen», erklärte der 71-Jährige.

Zum Thema Budgetdeckel sagt der Bayer klar: «Ich halte das für einen Ober-Schmarren! Wenn da jetzt ein Team in Buxtehude einen Windkanal mietet und einen Flügel hinstellt, kann das sowieso niemand kontrollieren. Wie soll das rauskommen?»

Stuck macht einen anderen Vorschlag: «Sie sollen für die Formel 1 lieber ein Reglement machen, mit dem alles ganz klar ist. Warum wird nicht wie in Amerika einen Einheitsaerodynamik gemacht? Da kannst du Millionen an Kosten sparen. Für mich wäre das der viel vernünftigere Weg, als zu kontrollieren, ob da das Catering oder ein Krankenstand mit dabei waren.»

«Jetzt kommen die Teams nach jeder Entscheidung mit drei Rechtsanwälten an. Es muss ganz klar ein Reglement sein, das nicht anfechtbar ist. Jetzt ging es das ganze Wochenende um die Budgetobergrenze und die Leistung von Max Verstappen ist fast untergegangen», kritisiert der frühere GP-Pilot.

Mexiko-GP, Autódromo Hermanos Rodríguez

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:38:36,729 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +15,186 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +18,097

04. George Russell (GB), Mercedes, +49,431

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +58,123

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +68,774

07. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +1 Runde

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +1

09. Lando Norris (GB), McLaren, +1

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1

11. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1

12. Alex Albon (T), Williams, +1

13. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1

14. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +1

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

16. Mick Schumacher (D), Haas, +1

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +2 Runden

Out

Fernando Alonso (E), Alpine, Motorschaden

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Kollisionsschäden





WM-Stand (nach 20 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 416 Punkte

02. Pérez 280

03. Leclerc 275

04. Russell 231

05. Hamilton 216

06. Sainz 212

07. Norris 111

08. Ocon 82

09. Alonso 71

10. Bottas 47

11. Vettel 36

12. Ricciardo 35

13. Magnussen 24

14. Gasly 23

15. Stroll 13

16. Schumacher 12

17. Tsunoda 12

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. Latifi 2

21. De Vries 2

22. Nico Hülkenberg (D) 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 696 Punkte

02. Ferrari 487

03. Mercedes 447

04. Alpine 153

05. McLaren 146

06. Alfa Romeo 54

07. Aston Martin 49

08. Haas 36

09. AlphaTauri 35

10. Williams 8