Mika Häkkinen zu Verstappen: «In einer eigenen Liga»

Nach dem Mexiko-GP analysiert Mika Häkkinen den 20. WM-Lauf und ist dabei nicht nur voll des Lobes für Max Verstappen. Der zweifache Champion stellt auch dem Red Bull Racing Team ein gutes Zeugnis aus.

Nach 71 Rennrunden auf dem Autódromo Hermanos Rodríguez durfte Champion Max Verstappen nicht nur den Sieg, sondern auch zwei neue Rekorde bejubeln: Mit dem 14. GP-Triumph in diesem Jahr stellte er einen neuen Rekord bei den Saisonsiegen auf. Auch bei den WM-Punkten setzte der Red Bull Racing-Star eine neue Messlatte für den Rest: Mit 416 hat er mehr WM-Zähler erobert als jeder Pilot vor ihm.

Und die Saison ist noch nicht zu Ende, auf dem Programm stehen immer noch zwei WM-Runden. Der frühere GP-Pilot und heutigen Formel-1-Beobachter Mika Häkkinen ist sich denn auch sicher, dass der Niederländer noch weiter siegen und punkten wird. In seiner Kolumne für den britischen Wettanbieter «Unibet» schreibt der Finne: «Das war bisher eine unglaubliche Saison für Max und das Red Bull Racing Team.»

«Sie befinden sich in der perfekten Lage, in der sie vollstes Vertrauen in sich selbst, ihr Auto und ihre Rennstrategie haben können», lobt der zweifache Champion. «Max war in der Lage, seine weichen Reifen in der frühen Phase des Rennens zu schonen. Und das, obwohl Lewis Hamilton als Zweitplatzierter Druck gemacht hat.»

«Als Max dann auf die weichen Reifen wechselte, war klar erkennbar, dass die Mercedes-Strategiewahl bei Lewis mit den harte Reifen viel zu konservativ war. Die Reifenmischungen der Silberpfeil-Piloten waren im Grunde immer eine Stufe zu hart. Red Bull Racing hat hingegen die richtige Wahl getroffen», erklärt der 54-Jährige.

Und Häkkinen betont: «14 Rennen in einer Saison zu gewinnen, ist verrückt, das hatten wir noch nie zuvor. Es ist eine fantastische Leistung von Max und seinem Team – und sie können locker noch weitere Triumphe in Brasilien und Abu Dhabi erobern. Wenn man sich den dritten Platz von Sergio Pérez anschaut, erkennt man, wie eng alles ist. Aber Max fährt in einer eigenen Liga.»

Mexiko-GP, Autódromo Hermanos Rodríguez

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:38:36,729 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +15,186 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +18,097

04. George Russell (GB), Mercedes, +49,431

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +58,123

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +68,774

07. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +1 Runde

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +1

09. Lando Norris (GB), McLaren, +1

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1

11. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1

12. Alex Albon (T), Williams, +1

13. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1

14. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +1

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

16. Mick Schumacher (D), Haas, +1

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +2 Runden

Out

Fernando Alonso (E), Alpine, Motorschaden

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Kollisionsschäden





WM-Stand (nach 20 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 416 Punkte

02. Pérez 280

03. Leclerc 275

04. Russell 231

05. Hamilton 216

06. Sainz 212

07. Norris 111

08. Ocon 82

09. Alonso 71

10. Bottas 47

11. Vettel 36

12. Ricciardo 35

13. Magnussen 24

14. Gasly 23

15. Stroll 13

16. Schumacher 12

17. Tsunoda 12

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. Latifi 2

21. De Vries 2

22. Nico Hülkenberg (D) 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 696 Punkte

02. Ferrari 487

03. Mercedes 447

04. Alpine 153

05. McLaren 146

06. Alfa Romeo 54

07. Aston Martin 49

08. Haas 36

09. AlphaTauri 35

10. Williams 8