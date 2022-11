Lewis Hamilton: Mehr als nur ein Fahrer für Mercedes

Mercedes-Motorsportdirektor Toto Wolff sprach in Mexiko über die Gespräche mit Lewis Hamilton über dessen Vertragsverlängerung und über die Rolle, die der siebenfache Weltmeister im Team einnimmt.

Lewis Hamiltons aktueller Vertrag mit dem Mercedes-Team, für das er seit 2013 fährt, läuft nach der Saison 2023 aus und der 37-jährige Brite hat bereits mehrfach klargestellt, dass er noch lange nicht ans Aufhören denkt. Stattdessen soll das Abkommen mit der Sternmarke verlängert werden, ein Wechsel zu einem anderen Team steht nicht zur Diskussion.

Über sein Team sagt der siebenfache Weltmeister: «Das ist meine Familie. Sie halten zu mir und gehen mit mir durch dick und dünn. Sie haben zu mir gehalten, als ich der Schule verwiesen wurde. Sie haben mit mir alles durchgestanden, was im Jahr 2020 passiert ist. Und sie haben mit mir meine Fehler durchgestanden und den ganzen Scheiss, der in der Presse stand. Sie haben mit mir die Höhen und Tiefen durchgestanden und ich glaube wirklich an diese Marke.»

«Ich glaube an die Menschen die in diesem Unternehmen arbeiten und ich möchte ihnen der bestmögliche Teamkollege sein. Ich glaube, dass wir Mercedes noch stärker machen können, als sie ist, und ich denke, dass ich dabei eine Rolle spielen kann», ergänzt der 103-fache GP-Sieger, der aktuell den fünften WM-Rang belegt.

Die Vertragsverhandlungen mit seinem Team sollen während der Winterpause geführt werden, wie Mercedes-Motorsportdirektor Toto Wolff erklärt: «Wir wollen zunächst die Saison beenden und dann im Winter einen Zeitpunkt finden, an dem wir uns in Ruhe zusammensetzen können, so, wie wir das beim letzten Mal gemacht haben.»

Der Wiener sagte auch: «Lewis ist viel mehr als nur ein Fahrer für uns. Obwohl wir nicht über sein Karriereende sprechen, ist es wichtig, auch über seine Rolle als Botschafter für Mercedes und die vielen Sponsoren, die wir haben, sprechen.»

Mexiko-GP, Autódromo Hermanos Rodríguez

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:38:36,729 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +15,186 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +18,097

04. George Russell (GB), Mercedes, +49,431

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +58,123

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +68,774

07. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +1 Runde

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +1

09. Lando Norris (GB), McLaren, +1

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1

11. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1

12. Alex Albon (T), Williams, +1

13. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1

14. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +1

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

16. Mick Schumacher (D), Haas, +1

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +2 Runden

Out

Fernando Alonso (E), Alpine, Motorschaden

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Kollisionsschäden





WM-Stand (nach 20 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 416 Punkte

02. Pérez 280

03. Leclerc 275

04. Russell 231

05. Hamilton 216

06. Sainz 212

07. Norris 111

08. Ocon 82

09. Alonso 71

10. Bottas 47

11. Vettel 36

12. Ricciardo 35

13. Magnussen 24

14. Gasly 23

15. Stroll 13

16. Schumacher 12

17. Tsunoda 12

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. Latifi 2

21. De Vries 2

22. Nico Hülkenberg (D) 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 696 Punkte

02. Ferrari 487

03. Mercedes 447

04. Alpine 153

05. McLaren 146

06. Alfa Romeo 54

07. Aston Martin 49

08. Haas 36

09. AlphaTauri 35

10. Williams 8