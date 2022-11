Carlos Sainz: Kampfansage an Max Verstappen

Carlos Sainz will Max Verstappen unter Druck setzen

Carlos Sainz hatte zu Beginn der Saison Mühe, mit der Fahrzeugcharakteristik seines Ferrari klarzukommen. Mittlerweile hat er sich verbessert. Das lässt ihn hoffen, Max Verstappen 2023 unter Druck setzen zu können.

Im Vergleich zu seinem Ferrari-Teamkollegen Charles Leclerc tat sich Carlos Sainz zunächst schwer mit dem aktuellen GP-Renner aus Maranello. Doch im Verlauf der Saison konnte sich der Spanier steigern. Von der starken Performance von Champion Max Verstappen ist der 28-Jährige aber noch weit entfernt.

Das beweist schon der Blick auf die WM-Tabelle. Während Verstappen seit dem Ende der Sommerpause sechs Siege und 158 Punkte erobern konnte, musste sich Sainz mit nur 56 WM-Zählern begnügen. Dennoch träumt der aktuelle WM-Sechste davon, dem Red Bull Racing-Star im nächsten Jahr das Leben schwer machen zu können.

Über die diesjährige Dominanz von Verstappen sagt Sainz: «Das erwartest du natürlich nicht, speziell wenn du am Anfang noch ein so gutes Auto hattest. Ich wünschte mir natürlich, dass ich mich in den ersten Rennen schon wohler gefühlt hätte im Auto, um es etwas komplizierter für Max zu machen und zusammen mit Charles etwas mehr kämpfen zu können.»

«Mein Ziel ist es, im nächsten Jahr gleich von Anfang an auf dem heutigen Niveau zu sein, damit ich es für Max etwas schwerer machen kann», erklärt der Ferrari-Pilot, der seine aktuelle Leistung als «vernünftig» einstuft. «Ich habe vollstes Vertrauen, dass unser Team ein weiteres gutes Auto auf die Räder stellen wird. Und wir werden aus den Fehlern, die wir in diesem Jahr gemacht haben, unsere Lehren ziehen.»

