Max Verstappen und Sebastian Vettel im Vergleich

Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner feierte sowohl mit Sebastian Vettel als auch mit Max Verstappen viele Erfolge in der Formel 1. Der Brite wagte einen Vergleich zwischen den beiden GP-Stars.

Schon bevor Max Verstappen 2016 bei Red Bull Racing an Bord kam und gleich bei seinem ersten Einsatz mit dem britischen Rennstall auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya seinen ersten GP-Sieg einfuhr, durfte das Team aus Milton Keynes viele Erfolge feiern. Verantwortlich dafür war Sebastian Vettel, der mit Red Bull Racing die erfolgreichste Phase seiner GP-Karriere erlebte, in der er zwischen 2010 und 2013 vier WM-Titel in Folge einfuhr.

Nach der Saison 2014 verliess der Heppenheimer das Team, das sich etwas mehr als ein Jahr später die Dienste von Max Verstappen sicherte. Der Niederländer hat seither 34 GP-Triumphe in den Farben von Red Bull Racing gefeiert. Hinzu kommen zwei WM-Titel in Folge. In Mexiko eroberte der 25-jährige Ausnahmekönner zwei neue Erfolge, den für die meisten Punkte in einem Jahr und den für die meisten Siege in einer Saison. Und noch stehen zwei weitere Rennen auf dem Programm.

Kein Wunder, ist Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner voll des Lobes für den aktuellen Champion, den er in einer Medienrunde mit dem früheren Dauersieger Vettel verglich. «Es sind zwei sehr unterschiedliche Fahrer, zwei phänomenal erfolgreiche Fahrer. Ich denke, dass Sebastian mit dem, was er in seiner Karriere erreicht hat, zu den ganzen Grossen und erfolgreichsten Fahrern in diesem Sport gehört», erklärte er.

Gleichzeitig sagte der Brite aber auch: «Ich denke jedoch, dass wir in diesem Jahr Zeugen von etwas ganz Besonderem werden. Max’ Leistungen werden manchmal nicht so gewürdigt, wie sie es eigentlich sollten. Er liefert eine aussergewöhnliche Leistung ab und ist derzeit in Top-Form.»

Mexiko-GP, Autódromo Hermanos Rodríguez

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:38:36,729 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +15,186 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +18,097

04. George Russell (GB), Mercedes, +49,431

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +58,123

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +68,774

07. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +1 Runde

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +1

09. Lando Norris (GB), McLaren, +1

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1

11. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1

12. Alex Albon (T), Williams, +1

13. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1

14. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +1

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

16. Mick Schumacher (D), Haas, +1

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +2 Runden

Out

Fernando Alonso (E), Alpine, Motorschaden

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Kollisionsschäden





WM-Stand (nach 20 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 416 Punkte

02. Pérez 280

03. Leclerc 275

04. Russell 231

05. Hamilton 216

06. Sainz 212

07. Norris 111

08. Ocon 82

09. Alonso 71

10. Bottas 47

11. Vettel 36

12. Ricciardo 35

13. Magnussen 24

14. Gasly 23

15. Stroll 13

16. Schumacher 12

17. Tsunoda 12

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. Latifi 2

21. De Vries 2

22. Nico Hülkenberg (D) 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 696 Punkte

02. Ferrari 487

03. Mercedes 447

04. Alpine 153

05. McLaren 146

06. Alfa Romeo 54

07. Aston Martin 49

08. Haas 36

09. AlphaTauri 35

10. Williams 8