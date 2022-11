Helmut Marko rechnet mit Routinier im Haas-Team

Auf die grosse Frage, ob Mick Schumacher auch im nächsten Jahr für Haas in der Startaufstellung stehen wird, findet Red Bull-Motorsportberater Dr. Helmut Marko eine klare Antwort.

Die Saison ist schon bald gelaufen, nur noch zwei Rennwochenenden stehen auf dem WM-Programm. Dennoch kann Mick Schumacher noch immer nicht sagen, ob er auch im nächsten Jahr in der Formel 1 um WM-Punkte kämpfen wird. Denn die entsprechende Entscheidung haben die Haas-Verantwortlichen noch nicht publik gemacht.

Grösster Konkurrent für Schumacher ist dessen Landsmann Nico Hülkenberg, der in den vergangenen Jahren nur vereinzelte Einsätze als Ersatzfahrer bestritten hat. Viele GP-Piloten, ehemalige Formel-1-Stars und Beobachter finden, dass Schumacher sein Cockpit behalten sollte. Red Bull-Motorsportberater Dr. Helmut Marko sieht das jedoch anders.

Der Grazer erklärt im Interview mit «RTL/ntv» angesichts der teilweise deutlichen Kritik am jungen Stammfahrer, die Teamchef Günther Steiner und Teambesitzer Gene Haas geäussert haben: «Wenn ein Team in der Öffentlichkeit den Fahrer so massiv kritisiert, wie das teilweise der Fall war, zeigt das, dass innerhalb des Teams der Vertrauensbeweis fehlt.»

Deshalb sei eine weitere Zukunft schwierig, kommt Marko zum Schluss. Und er geht sogar noch weiter: «Bei Haas ist die Situation so, dass mit Magnussen ein erfahrener Fahrer da ist und wenn es ein aufstrebendes, tolles Talent gäbe, würde ich auf dieses setzen. Da sehe ich derzeit aber niemanden, der diese Voraussetzungen hätte. Und aus Teamsicht, da geht es ja auch in der Konstrukteurs-Weltmeisterschaft um sehr viel Geld. Ich nehme deshalb an, dass Haas auf einen Routinier setzen wird.»

Mexiko-GP, Autódromo Hermanos Rodríguez

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:38:36,729 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +15,186 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +18,097

04. George Russell (GB), Mercedes, +49,431

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +58,123

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +68,774

07. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +1 Runde

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +1

09. Lando Norris (GB), McLaren, +1

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1

11. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1

12. Alex Albon (T), Williams, +1

13. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1

14. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +1

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

16. Mick Schumacher (D), Haas, +1

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +2 Runden

Out

Fernando Alonso (E), Alpine, Motorschaden

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Kollisionsschäden





WM-Stand (nach 20 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 416 Punkte

02. Pérez 280

03. Leclerc 275

04. Russell 231

05. Hamilton 216

06. Sainz 212

07. Norris 111

08. Ocon 82

09. Alonso 71

10. Bottas 47

11. Vettel 36

12. Ricciardo 35

13. Magnussen 24

14. Gasly 23

15. Stroll 13

16. Schumacher 12

17. Tsunoda 12

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. Latifi 2

21. De Vries 2

22. Nico Hülkenberg (D) 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 696 Punkte

02. Ferrari 487

03. Mercedes 447

04. Alpine 153

05. McLaren 146

06. Alfa Romeo 54

07. Aston Martin 49

08. Haas 36

09. AlphaTauri 35

10. Williams 8