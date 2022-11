Carlos Sainz: «Red Bull Racing hat das verdient»

Carlos Sainz lobt Konkurrent Red Bull Racing und der Ferrari-Pilot sagt auch, warum er Max Verstappen für den hauptsächlichen Erfolgsfaktor im Rennstall aus Milton Keynes hält.

In den ersten Rennen der diesjährigen Saison war Ferrari noch das stärkste Team im Feld: Während Charles Leclerc in den ersten drei Rennen zwei Siege, einen zweiten Platz und drei schnellste Rennrunden feiern konnte, musste Weltmeister Max Verstappen zwei Ausfälle hinnehmen. Beim Saisonauftakt fielen sogar beide Red Bull Racing-Stars aus.

Doch davon liess sich das Team aus Milton Keynes nicht entmutigen, bis zur Sommerpause stand acht Mal ein Red Bull Racing-Pilot auf dem höchsten Podesttreppchen, sieben Mal war das Verstappen, einmal – beim prestigeträchtigen Rennen in Monte Carlo – durfte sich dessen Teamkollege Sergio Pérez über den Sieg freuen.

Auch nach der Sommerpause feierte Verstappen einen Sieg nach dem anderen. Beim jüngsten Rennen in Mexiko kreuzte er die Ziellinie zum 14. Mal in diesem Jahr als Erster – und brach damit den Rekord für die meisten Saisonsiege. Das hinterlässt auch bei der Konkurrenz einen starken Eindruck. Carlos Sainz sagte etwa gegenüber «Formula1.com»: «Es ist ziemlich offensichtlich, dass Max in diesem Jahr einen aussergewöhnlichen Job gemacht hat.»

«Jeder konnte sehen, wie gut seine Performance war und wie gut er sich trotz der beiden frühen Ausfälle geschlagen hat. Das Team konnte sich davon erholen und viele Siege feiern. Sie waren in jenen Bereichen konstant und stark, in denen uns das nicht gelungen ist», gestand der Spanier, und fügte an: «Gratulation an Red Bull Racing, sie haben den Erfolg verdient.»

Verstappen sieht er als einen der wichtigsten Erfolgsfaktoren an. Sainz sagt über den zweifachen Champion: «Er hat sich in jedem Bereich stetig verbessert und er holt immer das Beste heraus. Er hat natürlich auch ein konkurrenzfähiges Auto, das man in der Formel 1 braucht, wenn man siegen will.»

Mexiko-GP, Autódromo Hermanos Rodríguez

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:38:36,729 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +15,186 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +18,097

04. George Russell (GB), Mercedes, +49,431

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +58,123

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +68,774

07. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +1 Runde

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +1

09. Lando Norris (GB), McLaren, +1

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1

11. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1

12. Alex Albon (T), Williams, +1

13. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1

14. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +1

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

16. Mick Schumacher (D), Haas, +1

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +2 Runden

Out

Fernando Alonso (E), Alpine, Motorschaden

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Kollisionsschäden





WM-Stand (nach 20 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 416 Punkte

02. Pérez 280

03. Leclerc 275

04. Russell 231

05. Hamilton 216

06. Sainz 212

07. Norris 111

08. Ocon 82

09. Alonso 71

10. Bottas 47

11. Vettel 36

12. Ricciardo 35

13. Magnussen 24

14. Gasly 23

15. Stroll 13

16. Schumacher 12

17. Tsunoda 12

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. Latifi 2

21. De Vries 2

22. Nico Hülkenberg (D) 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 696 Punkte

02. Ferrari 487

03. Mercedes 447

04. Alpine 153

05. McLaren 146

06. Alfa Romeo 54

07. Aston Martin 49

08. Haas 36

09. AlphaTauri 35

10. Williams 8