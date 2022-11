Martin Brundle: «Max Verstappen fuhr sehr clever»

GP-Veteran Martin Brundle analysiert das jüngste Kräftemessen der Formel-1-Stars auf dem Autódromo Hermanos Rodríguez und lobt dabei Red Bull Racing-Star Max Verstappen, der sich den Sieg sicherte.

Mit dem 14. Sieg in diesem Jahr stellte Max Verstappen in Mexiko einen neuen Rekord auf und wie Martin Brundle in seiner Kolumne auf «Skysports.com» betont, tat er dies auf beachtliche Art und Weise. Der frühere GP-Pilot sagt: «Verstappen fuhr von der Pole-Position aus sehr clever, denn er nutzte die dreckigere rechte Seite der Piste, auf der er sich besser verteidigen konnte.»

Auch George Russell bekommt nette Worte von Brundle: «Die Seitenwahl von Verstappen spielte George Russell in die Hände. Er konnte den Windschatten nutzen, bis er gezwungen war, links auszuweichen. Nachdem er zuletzt einige Scharmützel hatte, liess er seinem Teamkollegen in der ersten Kurve und dann auch in der zweiten Kehre genügend Platz. Doch dafür wurde er in der dritten Kurve nicht belohnt, er wurde abgedrängt und ratterte über die Randsteine.»

Die ersten Meter waren entscheidend, wie der Brite betont: «Die Ferrari-Piloten versuchten dahinter einige Positionen gutzumachen. Aber im Grunde entschieden die erste Kurven über die Reihenfolge für den Rest des Rennens. Der 800-Meter-Sprint zur und durch die erste Schikane bestimmte das Rennen.»

«Der grosse Unterschied war, dass die Red Bull Racing-Piloten auf gebrauchten weichen Reifen losfuhren und die Mercedes-Piloten auf neuen Medium-Reifen ins Rennen stiegen. Als die weichen Reifen langsam abbauten sah es eine Zeit lang danach aus, als ob Mercedes viel länger ein vernünftiges Tempo anschlagen könnte», beschreibt Brundle.

Ferrari habe das Tempo gefehlt, deshalb kamen die Roten mit einer Minute Rückstand ins Ziel, sagt der 63-Jährige an. «Allerdings lief die Ferrari-Antriebseinheit in Valtteri Bottas’ Alfa Romeo relativ gut, weshalb er über seinen WM-Punkt für den zehnten Platz relativ enttäuscht gewesen sein dürfte, nachdem er von Startplatz 6 losgefahren war», ergänzt Brundle.

Mexiko-GP, Autódromo Hermanos Rodríguez

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:38:36,729 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +15,186 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +18,097

04. George Russell (GB), Mercedes, +49,431

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +58,123

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +68,774

07. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +1 Runde

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +1

09. Lando Norris (GB), McLaren, +1

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1

11. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1

12. Alex Albon (T), Williams, +1

13. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1

14. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +1

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

16. Mick Schumacher (D), Haas, +1

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +2 Runden

Out

Fernando Alonso (E), Alpine, Motorschaden

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Kollisionsschäden





WM-Stand (nach 20 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 416 Punkte

02. Pérez 280

03. Leclerc 275

04. Russell 231

05. Hamilton 216

06. Sainz 212

07. Norris 111

08. Ocon 82

09. Alonso 71

10. Bottas 47

11. Vettel 36

12. Ricciardo 35

13. Magnussen 24

14. Gasly 23

15. Stroll 13

16. Schumacher 12

17. Tsunoda 12

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. Latifi 2

21. De Vries 2

22. Nico Hülkenberg (D) 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 696 Punkte

02. Ferrari 487

03. Mercedes 447

04. Alpine 153

05. McLaren 146

06. Alfa Romeo 54

07. Aston Martin 49

08. Haas 36

09. AlphaTauri 35

10. Williams 8