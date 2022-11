Mercedes: Erster Saisonsieg ist in Griffweite

Vor dem Rennen in Mexiko sprach Mercedes-Motorsportdirektor Toto Wolff noch von den guten Sieg-Chancen seines Teams. Doch daraus wurde nichts. Dennoch ist man im Werksteam der Sternmarke zuversichtlich.

Letztlich musste sich Lewis Hamilton im 20. Saisonlauf auf dem Autódromo Hermanos Rodríguez mit dem zweiten Platz begnügen. Sein Mercedes-Teamkollege George Russell, der vor ihm von Startplatz 2 losgefahren war, musste sich mit dem vierten Rang begnügen. Tröste durfte sich der Brite mit dem Extra-Punkt für die schnellste Rennrunde.

Das Duo rückte mit dem neuen Frontflügel aus, der sich als Fortschritt erwies, wie Mercedes-Ingenieur James Vowles in der GP-Analyse betonte. «Wir haben den Frontflügel bereits am Freitag in einer überarbeiteten Version eingesetzt und anhand unserer Messdaten konnten wir sehen, dass er wie erwartet funktioniert hat. Deshalb blieb er auch für das restliche Wochenende am Auto», erklärte er ausserdem.

Der 43-jährige Brite ist sich sicher, dass der ersehnte erste Saisonsieg in Griffweite ist. «Wir kommen der Spitze immer näher, am Anfang der Saison hatten wir manchmal Mühe das Q2 oder Q3 zu erreichen, und nun sind wir nur noch einen Hauch vom ersten Sieg entfernt. Wir haben sicherlich einen Schritt nach vorne machen können.»

Gleichzeitig mahnt Vowles auch: «Wie nah wir dran sind, variiert von Strecke zu Strecke. Ferrari wird nicht so weit zurückliegen wie in Mexiko. In Brasilien und Abu Dhabi werden sie näher dran sein. Ich erwarte ein sehr enges Duell. Red Bull Racing hat immer noch einen Vorsprung, auch wenn ich nicht denke, dass dieser wie im Qualifying in Mexiko drei Zehntel beträgt.»

Mexiko-GP, Autódromo Hermanos Rodríguez

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:38:36,729 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +15,186 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +18,097

04. George Russell (GB), Mercedes, +49,431

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +58,123

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +68,774

07. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +1 Runde

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +1

09. Lando Norris (GB), McLaren, +1

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1

11. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1

12. Alex Albon (T), Williams, +1

13. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1

14. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +1

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

16. Mick Schumacher (D), Haas, +1

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +2 Runden

Out

Fernando Alonso (E), Alpine, Motorschaden

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Kollisionsschäden





WM-Stand (nach 20 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 416 Punkte

02. Pérez 280

03. Leclerc 275

04. Russell 231

05. Hamilton 216

06. Sainz 212

07. Norris 111

08. Ocon 82

09. Alonso 71

10. Bottas 47

11. Vettel 36

12. Ricciardo 35

13. Magnussen 24

14. Gasly 23

15. Stroll 13

16. Schumacher 12

17. Tsunoda 12

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. Latifi 2

21. De Vries 2

22. Nico Hülkenberg (D) 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 696 Punkte

02. Ferrari 487

03. Mercedes 447

04. Alpine 153

05. McLaren 146

06. Alfa Romeo 54

07. Aston Martin 49

08. Haas 36

09. AlphaTauri 35

10. Williams 8