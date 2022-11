Carlos Sainz: «Ich weiss, wie schnell ich bin»

Ferrari-Pilot Carlos Sainz steht in diesem Jahr im Schatten seines schnellen Teamkollegen Charles Leclerc. Der Spanier weiss, dass einige Leute seinen Speed nicht erkennen. Doch davon lässt er sich nicht beirren.

Ein Blick auf die Zahlen reicht aus, um den Eindruck zu bestätigen: Carlos Sainz hat in diesem Jahr deutlich weniger Erfolg als sein Ferrari-Stallgefährte Charles Leclerc. Der Monegasse liegt mit 275 Punkten aktuell auf dem dritten WM-Rang – in Reichweite ist der zweite Platz, den Red Bull Racing-Routinier Sergio Pérez mit 280 WM-Zählern belegt.

Sainz hat in den bisherigen 20 Saisonläufen 212 Punkte gesammelt. Er holte in diesem Jahr seinen ersten GP-Sieg in Silverstone, Leclerc feierte drei Siege in Bahrain, Australien und Österreich. Der Spanier weiss, dass viele Beobachter deshalb seinen Speed nicht richtig wahrnehmen. Im Gespräch mit «BBC Sport» erklärt er: «Manchmal nehmen die Leute meinen Speed nicht wahr.»

Gleichzeitig betont der aktuelle WM-Sechste: «Ich weiss, wie schnell ich bin, aber ich spreche nicht so gerne darüber. Aber ich gebe nicht so viel auf diesen Ruf, denn es reicht mir, dass meine Ingenieure und die Leute, mit denen ich arbeite, sowie ich selbst es wissen. Vielleicht tue ich mir damit keinen Gefallen, aber so bin ich nun mal und ich werde mich nicht ändern.»

Die Werbetrommel in eigener Sache zu rühren missfällt Sainz. Er gesteht: «Jedes Mal, wenn ich ein Interview gebe und meine positiven Seiten sage und sie lese, sage ich: ‚Ah, das klingt super-arrogant.‘ Vielleicht bin ich zu bescheiden, aber ich bleibe lieber so.»

Mexiko-GP, Autódromo Hermanos Rodríguez

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:38:36,729 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +15,186 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +18,097

04. George Russell (GB), Mercedes, +49,431

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +58,123

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +68,774

07. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +1 Runde

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +1

09. Lando Norris (GB), McLaren, +1

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1

11. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1

12. Alex Albon (T), Williams, +1

13. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1

14. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +1

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

16. Mick Schumacher (D), Haas, +1

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +2 Runden

Out

Fernando Alonso (E), Alpine, Motorschaden

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Kollisionsschäden





WM-Stand (nach 20 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 416 Punkte

02. Pérez 280

03. Leclerc 275

04. Russell 231

05. Hamilton 216

06. Sainz 212

07. Norris 111

08. Ocon 82

09. Alonso 71

10. Bottas 47

11. Vettel 36

12. Ricciardo 35

13. Magnussen 24

14. Gasly 23

15. Stroll 13

16. Schumacher 12

17. Tsunoda 12

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. Latifi 2

21. De Vries 2

22. Nico Hülkenberg (D) 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 696 Punkte

02. Ferrari 487

03. Mercedes 447

04. Alpine 153

05. McLaren 146

06. Alfa Romeo 54

07. Aston Martin 49

08. Haas 36

09. AlphaTauri 35

10. Williams 8