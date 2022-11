Nikita Mazepin (Ex-Haas): Neuer Job, Comeback-Träume

Anfang 2022 trennte sich der US-amerikanische Rennstall Haas von Fahrer Nikita Mazepin und Sponsor Uralkali. Seither ist es ruhig geworden um den Rennfahrer aus Moskau. Bis jetzt.

Im Februar 2022 bestätigte der Formel-1-Rennstall von Gene Haas: Aufgrund des Einmarsches von Russland in die Ukraine wird der Vertrag mit Nikita Mazepin und mit Hauptsponsor Uralkali beendet. Seither haben der Rennfahrer und der Sponsor rechtliche Schritte gegen Haas eingeleitet, und Mazepin erklärte enttäuscht, was noch alles mit Haas geplant war.

Der 23-jährige Moskauer glaubt noch immer, dass er eines Tages in die Königsklasse zurückkehren wird. Kompromisse will er aber keine eingehen. So machte Mazepin klar: Er werde nicht dem Beispiel von Landsmann Robert Shwartzman folgen und unter anderer Flagge an den Start gehen. Ferrari-Zögling Shwartzman ist Doppelbürger (Russland und Israel).

Mazepin sagte dazu: «Wir sind Athleten, und jeder muss seine eigene Wahl treffen. Ob man sein Land dem Sport zuliebe aufgeben will, kann jeder für sich selbst entscheiden. Aber ich werde das nicht tun.»

In Sachen Rennfahren ist es sehr still geworden um Nikita Mazepin. Dafür hat er nun auf Instagram verkündet – er hat eine Veranstaltungs-Agentur gegründet namens «The Ninety Nine Events». Dazu postete Nikita ein Foto von sich selber am DJ-Pult.

Mazepin schreibt dazu: «Dieses Jahr habe ich der Formel 1 auf Wiedersehen gesagt. Aber um mich für etwas Anderes zu öffnen, ist es wichtig, sich mit Rückschlägen und Schwierigkeiten abzufinden. Wenn ein Weg versperrt ist, muss man einen anderen suchen. Es ist das erste Mal, dass ich in dieser Rolle vor euch stehe. Es ist toll, neue Seiten an sich selver zu entdecken und eigene Projekte zu entwickeln.»





