George Russell: Die Wahrheit über Lewis Hamilton

Vor kurzem hat Lewis Hamilton bestätigt: Er wird einen neuen Vertrag unterzeichnen mit Mercedes, über 2023 hinaus. Was sein Stallgefährte George Russell zu dieser Aussicht und zum Können von Hamilton sagt.

Noch im vergangenen Frühling hatten Hamilton-Fans Angst: Weil der neue Silberpfeil zu wenig scharf ist, hatten sie die Befürchtung, dass der erfolgreichste Formel-1-Fahrer aufhören könnte, sogar Knall auf Fall.

Aber der englische Superstar hat vor dem Mexiko-GP bestätigt, dass er weitermachen wird. Die mit grosser Wahrscheinlichkeit sieglose Saison 2022 hat ihn angestachelt, es auch künftig mit wesentlich jüngeren Piloten aufzunehmen, über sein heutiges Abkommen Ende 2023 hinaus. Hamilton gegenüber unseren Kollegen der BBC: «Es wird einen neuen Vertrag geben. Wir werden uns in den kommenden Monaten hinsetzen und das diskutieren. Ich will weiter Rennen fahren. Ich mach das jetzt seit dreissig Jahren und habe nicht den Eindruck, dass ich damit aufhören sollte.»

«Klar könnte ich jetzt den Helm an den Nagel hängen, denn es gibt so viele andere Pläne, die ich auf Lager habe und die meine volle Aufmerksamkeit erfordern würden. Aber ich bin weiter hier, weil ich es einfach liebe, für diesen Rennstall zu fahren. Also werdet ihr mich wohl noch eine Weile am Hals haben.»

Im Rahmen des Formel-1-Festivals von Las Vegas sagt Hamiltons Stallgefährte George Russell dazu: «Die Wahrheit ist – ich finde das aufregend! Lewis hat bewiesen, dass er den Fuss noch voll auf dem Gaspedal hat, er fährt besser denn je.»



«Wann erhält man schon Gelegenheit, neben solch einem Fahrer lernen zu dürfen? Ich kann auf dieser gemeinsamen Reise weiter wachsen, auf dem Weg, Mercedes wieder auf die Siegerstrasse zu führen. Wir arbeiten fabelhaft zusammen, alles liegt offen auf dem Tisch – und wenn wir wirklich für einige weitere Jahre Teamkollegen bleiben, dann ist finde ich das grossartig.»





Mexiko-GP, Autódromo Hermanos Rodríguez

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:38:36,729 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +15,186 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +18,097

04. George Russell (GB), Mercedes, +49,431

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +58,123

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +68,774

07. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +1 Runde

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +1

09. Lando Norris (GB), McLaren, +1

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1

11. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1

12. Alex Albon (T), Williams, +1

13. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1

14. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +1

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

16. Mick Schumacher (D), Haas, +1

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +2 Runden

Out

Fernando Alonso (E), Alpine, Motorschaden

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Kollisionsschäden





WM-Stand (nach 20 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 416 Punkte

02. Pérez 280

03. Leclerc 275

04. Russell 231

05. Hamilton 216

06. Sainz 212

07. Norris 111

08. Ocon 82

09. Alonso 71

10. Bottas 47

11. Vettel 36

12. Ricciardo 35

13. Magnussen 24

14. Gasly 23

15. Stroll 13

16. Schumacher 12

17. Tsunoda 12

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. Latifi 2

21. De Vries 2

22. Nico Hülkenberg (D) 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 696 Punkte

02. Ferrari 487

03. Mercedes 447

04. Alpine 153

05. McLaren 146

06. Alfa Romeo 54

07. Aston Martin 49

08. Haas 36

09. AlphaTauri 35

10. Williams 8