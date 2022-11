Lewis Hamilton mit Brasilien-Pass: Das ist für Senna!

Formel-1-Superstar Lewis Hamilton hat in der brasilianischen Hauptstadt Brasilia die Ehrenbürgerschaft erhalten. Der Engländer ist sichtlich gerüht und widmet diese Auszeichnung seinem Idol Ayrton Senna.

Lewis Hamilton besitzt seit 7. November zwei Pässe: einen britischen und einen brasilianischen. In der Hauptstadt Brasilia ist er zum Ehrenbürger von Brasilien ernannt worden, und das kam so.

Im Frühling 2022 wurde der Mercedes-Pilot zu den VTEX Days eingeladen, einer zweitägigen Veranstaltung in São Paulo für digitale Lösungen. Dabei sprach der 103-fache GP-Sieger über seine ganz besondere Beziehung zu diesem Land: Hamilton hat Ayrton Senna verehrt, trägt wegen ihm einen gelben Helm und hat den Grossen Preis von Brasilien 2016, 2018 und 2021 gewonnen.

Lewis Hamilton sagte: «Ich möchte mehr Zeit in Brasilien verbringen, so eine schöne Kultur! Leider kenne ich bislang nur Rio und São Paulo, aber ich möchte mal an den Feiertagen herkommen, an Weihnachten, Neujahr oder so. Neymar lädt mich jedes Jahr ein und auch der Surfer Gabriel Medina. Aber ich warte noch auf meinen brasilianischen Pass.»

Die Bemerkung des Rennfahrers bezog sich auf einen Vorstoss im brasilianischen Parlament, Lewis Hamilton zum Ehrenbürger des Landes zu machen. Eine entsprechende Eingabe reichte schon 2021 der Kongressabgeordnete Andre Figueiredo ein.

Inzwischen ist der ganze Papierkram erledigt, und am 7. November wurde der siebenfache Formel-1-Champion im Rahmen einer Zeremonie im brasilianischen Kongress zum Ehrenbürger Brasiliens ernannt.



Hamilton, sichtlich gerührt: «Endlich kann ich sagen, dass ich einer von euch bin. Ich liebe Brasilien, ich habe Brasilien immer geliebt. Ich möchte diese Auszeichnung meinem Helden Ayrton Senna widmen.»



Arthur Lira, Sprecher im brasilianischen Unterhaus: «Lewis Hamilton ist ein Vorbild für viele Brasilianer, ein Brite von Geburt, aber ein Brasilianer im Herzen.»





