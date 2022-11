Formel-1-Sprint 2023: Idee für ein besseres Konzept

Seit 2021 experimentiert die Königsklasse mit dem Sprintformat. 2023 sind sogar sechs Mini-GP geplant – aber das Wochenende könnte erneut umgekrempelt werden. Haas-Teamchef Günther Steiner weiss wie.

Stefano Domenicali, seit 2021 Geschäftsleiter der Formel 1, hat verschiedene Male betont: «Wir fahren unsere Antennen in jede Richtung aus, wenn es darum geht, unseren Sport attraktiver zu gestalten.» Dazu gehört der Ausbau des Programms, für 2023 sind 24 Rennen geplant, so viele wie noch nie.

Auch das Format des Rennwochenendes soll spannender werden. Nach der umstrittenen Einführung von Sprint-Rennen 2021 (in der laufenden Saison in Imola, Österreich und Brasilien) wird es im kommenden Jahr doppelt so viele Mini-GP geben, und auch das freie Training soll aufgewertet werden.

Im Gespräch mit unserem Kollegen Daniele Sparisci vom Corriere della Sera sagt Domenicali: «Ich will, dass die Fahrer ständig um etwas kämpfen müssen, das im WM-Kampf zählt. Sprintrennen sind nur das erste Beispiel, und sie sind verbesserungsfähig.»

Haas-Teamchef Günther Steiner hätte da einen Vorschlag. Der Südtiroler sagt: «Grundsätzlich bin ich für das Format, aber das zweite freie Training steht ein wenig isoliert da.»



Zur Erinnerung – das heutige Format sieht so aus:

Freitag: Erstes Training, dann Qualifikation für den Sprint

Samstag: Zweites Training, dann Sprint

Sonntag: Grand Prix



Steiner findet: «Im zweiten freien Training geht es heute um nichts. Wieso lassen wir den Freitag nicht, wie er ist, dann aber ergibt nicht das Sprint-Ergebnis die Startaufstellung für Sonntag. Stattdessen würden wir das zweite Training durch eine Quali für den Grand Prix ersetzen.»



Domenicali hat angedeutet, dass er für Ideen offen ist: «Alles kommt auf den Tisch. Wir haben die Verpflichtung, uns alle Lösungswege anzusehen.»





Mexiko-GP, Autódromo Hermanos Rodríguez

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:38:36,729 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +15,186 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +18,097

04. George Russell (GB), Mercedes, +49,431

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +58,123

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +68,774

07. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +1 Runde

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +1

09. Lando Norris (GB), McLaren, +1

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1

11. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1

12. Alex Albon (T), Williams, +1

13. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1

14. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +1

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

16. Mick Schumacher (D), Haas, +1

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +2 Runden

Out

Fernando Alonso (E), Alpine, Motorschaden

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Kollisionsschäden





WM-Stand (nach 20 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 416 Punkte

02. Pérez 280

03. Leclerc 275

04. Russell 231

05. Hamilton 216

06. Sainz 212

07. Norris 111

08. Ocon 82

09. Alonso 71

10. Bottas 47

11. Vettel 36

12. Ricciardo 35

13. Magnussen 24

14. Gasly 23

15. Stroll 13

16. Schumacher 12

17. Tsunoda 12

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. Latifi 2

21. De Vries 2

22. Nico Hülkenberg (D) 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 696 Punkte

02. Ferrari 487

03. Mercedes 447

04. Alpine 153

05. McLaren 146

06. Alfa Romeo 54

07. Aston Martin 49

08. Haas 36

09. AlphaTauri 35

10. Williams 8