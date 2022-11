50 Jahre F1 in Brasilien: Skulptur für Ayrton Senna

1972 fand der erste Formel 1-Grand Prix von Brasilien statt, als Hauptprobe für den WM-Lauf 1973. 50 Jahre nach der F1-Premiere wird in Interlagos der unvergessene dreifache Champion Ayrton Senna geehrt.

Es war eine Premiere mit kleinem Schönheitsfehler: 1972 gastierte die Formel 1 erstmals auf dem Interlagos-Rundkurs, und Emerson Fittpaldi stellte seinen Lotus in der Heimatstadt São Paulo auf die Pole-Position. Den Sieg schnappte sich aber Brabham-Fahrer Carlos Reutemann aus Argentinien.

Ein Jahr später war der Grand Prix von Brasilien erstmals Teil der Formel-1-WM, und nun triumphierte Fittipaldi, zum grenzenlosen Jubel seiner Landsleute. Fittipaldi gewann auf der schwierigen Rennstrecke auch 1974, dann dauerte es bis 1991 zu einem neuen Heimsieg in dieser Stadt – Ayrton Senna gewann danach auch 1993.

50 Jahre nach dem ersten Grand Prix von Brasilien wird gefeiert, und dazu wird am 9. November der 1994 tödlich verunglückte Senna geehrt: Bei der Haupttribüne des «Autódromo José Carlos Pace» wird eine grosse Skulptur enthüllt, gestaltet von Ayrton Sennas Nichte Lalalli Senna. Die Arbeit wird von der Familie Senna finanziert, als Dankeschön an die Stadt und an ein Land, für die Senna eine Lichtgestalt war.

Die Skulptur «Unser Senna» ist 3,5 Meter hoch und wiegt 550 Kilogramm, sie besteht aus poliertem Aluminium. Sobald Fans auf die Rennanlage dürfen, wird sie frei zu besichtigen sein.



Lalalli Senna sagt: «Mit Hilfe meiner Oma Neyde und Mamma Viviane haben wir versucht, das Gesicht meines Onkels so originalgetreu wie möglich zu gestalten. Die Arbeit soll ein Tribut sein an das ewige Erbe meines Onkels.»



Bianca Senna, die Schwester von Lalalli, ist heute beim Senna-Institut Geschäftsleiterin der Senna-Brands. Sie sagt: «Interlagos war für die Karriere von Ayrton extrem wichtig, hier hat auf der Kartstrecke seine grosse Laufbahn begonnen. Hier hat er in der Formel 1 zwei Mal gewinnen können. Wir wollen mit der Arbeit von Lalalli Dankeschön sagen für die gewaltige Unterstützung, die Ayrton immer erhalten durfte.»



Die Skulptur wird umgeben sein von mehreren interaktiven Posten, an welchen die Fans via QR-Code Videos, Musik, Informationen und ein Mini-Spiel (mit noch geheimem Inhalt) über Ayrton Senna abrufen können.





Mexiko-GP, Autódromo Hermanos Rodríguez

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:38:36,729 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +15,186 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +18,097

04. George Russell (GB), Mercedes, +49,431

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +58,123

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +68,774

07. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +1 Runde

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +1

09. Lando Norris (GB), McLaren, +1

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1

11. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1

12. Alex Albon (T), Williams, +1

13. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1

14. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +1

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

16. Mick Schumacher (D), Haas, +1

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +2 Runden

Out

Fernando Alonso (E), Alpine, Motorschaden

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Kollisionsschäden





WM-Stand (nach 20 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 416 Punkte

02. Pérez 280

03. Leclerc 275

04. Russell 231

05. Hamilton 216

06. Sainz 212

07. Norris 111

08. Ocon 82

09. Alonso 71

10. Bottas 47

11. Vettel 36

12. Ricciardo 35

13. Magnussen 24

14. Gasly 23

15. Stroll 13

16. Schumacher 12

17. Tsunoda 12

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. Latifi 2

21. De Vries 2

22. Nico Hülkenberg (D) 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 696 Punkte

02. Ferrari 487

03. Mercedes 447

04. Alpine 153

05. McLaren 146

06. Alfa Romeo 54

07. Aston Martin 49

08. Haas 36

09. AlphaTauri 35

10. Williams 8