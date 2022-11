Brasilien-GP im Live-Ticker: Vorsicht, neuer Zeitplan

Carlos Pace nach seinem Sieg in Interlagos 1975 (links Emerson Fittipaldi, rechts Jochen Mass)

Am Autódromo José Carlos Pace von Interlagos bereiten sich die Rennställe auf den Brasilien-GP vor. Für Fans gilt: Zeitverschiebung nicht vergessen! Das wankelmütige Wetter garantiert Hochspannung.

Zweitletzter Formel-1-WM-Lauf der GP-Saison 2022, im Autódromo José Carlos Pace des São Paulo-Stadtteils Interlagos – auf einer von nur vier GP-Strecken im aktuellen Programm, die nach einem Menschen benannt sind. Die anderen sind Imola (Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari), Montreal (Circuit Gilles Villeneuve) und Mexiko-Stadt (Autódromo Hermanos Rodríguez).

Der Brasilien-GP ist nicht nur wegen der Lage in Interlagos (lesen Sie dazu unserer Hintergrundgeschichte) einzigartig, die GP-Fans müssen auch die Zeitverschiebung und den geänderten Zeitplan beachten.

Brasilien liegt vier Stunden hinter mitteuropäischer Winterzeit, dazu haben wir ein Sprintwochenende und das bedeutet diesen Ablauf:

Freitag, 11. November

Erstes Training 16.30–17.30 Uhr

Qualifying 20.00–21.0

Samstag, 12. November

Zweites Training 16.30–17.30

Sprint 20.30

Sonntag, 13. November

Grand Prix 19.00



Wie sich die ganze Action entwickelt, darüber halten wir Sie mit unserem beliebten Live-Ticker ab Freitag in der Quali auf dem Laufenden, dazu gibt’s hier wie gewohnt die wichtigsten Termine der Fernsehsender.





