Max Verstappen: Schützenhilfe für Sergio Pérez?

Seinen WM-Titel konnte Max Verstappen bereits erfolgreich verteidigen, auch das Red Bull Racing Team hat in der Konstrukteurswertung den ersten Platz gesichert. Nun liegt der Fokus auf Sergio Pérez.

Die Formel-1-Piloten dürfen in diesem Jahr noch zwei Mal gegeneinander antreten, die WM-Titelkämpfe sind allerdings gelaufen. Max Verstappen durfte bereits in Japan seine zweite WM-Krone bejubeln und sein Red Bull Racing Team konnte sich in Austin über den ersten Platz in der Konstrukteurswertung freuen.

Das nächste Ziel des Rennstalls aus Milton Keynes ist nun die Sicherung des zweiten WM-Rangs von Sergio «Checo» Pérez in der Fahrer-WM. Darauf konzentriert sich auch Champion Max Verstappen, wie er vor dem Rennen in Brasilien betont: «Als Team wollen wir den ersten und zweiten Platz in der WM erobern, also ist es wichtig, dass wir sicherstellen, dass Checo vor Charles bleibt.»

Über die Strecke in Brasilien sagt der 25-jährige Niederländer: «Interlagos ist eine kurze Strecke und mit all den Höhenunterschieden und Kurven ist es eine wirklich coole Piste zum Fahren. Es ist ein Rundkurs mit viel Historie, was ich sehr mag.»

Und mit Blick auf das anstehende Sprintrennen erklärt der 34-fache GP-Sieger: «Das Sprintrennen an diesem Wochenende bedeutet, dass wir nur wenig Zeit zum Trainieren haben. Das macht es immer etwas schwieriger, sicherzustellen, dass das Auto perfekt ist und wir es in der begrenzten Zeit gut abstimmen.»

WM-Stand (nach 20 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 416 Punkte

02. Pérez 280

03. Leclerc 275

04. Russell 231

05. Hamilton 216

06. Sainz 212

07. Norris 111

08. Ocon 82

09. Alonso 71

10. Bottas 47

11. Vettel 36

12. Ricciardo 35

13. Magnussen 24

14. Gasly 23

15. Stroll 13

16. Schumacher 12

17. Tsunoda 12

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. Latifi 2

21. De Vries 2

22. Nico Hülkenberg (D) 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 696 Punkte

02. Ferrari 487

03. Mercedes 447

04. Alpine 153

05. McLaren 146

06. Alfa Romeo 54

07. Aston Martin 49

08. Haas 36

09. AlphaTauri 35

10. Williams 8