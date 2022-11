Günther Steiner über 2023: «Alles läuft wie geplant»

Haas-Teamchef Günther Steiner freut sich auf das Sprint-Wochenende auf dem Autódromo José Carlos Pace in Interlagos. Der Südtiroler ist zuversichtlich, auch was die Entwicklung fürs nächste Jahr angeht.

In Brasilien werden die GP-Piloten zum letzten Mal in diesem Jahr ein Rennwochenende im Sprint-Format absolvieren und das freut Günther Steiner. Der Haas-Teamchef sagt: «In Österreich haben wir in diesem Jahr sowohl im Sprint als auch im Grand Prix Punkte eingefahren, und darüber habe ich mich natürlich gefreut.»

«Der Sprint ein Rennen, wie jedes andere, nur eben kürzer und auch bei den Punkten unterscheidet er sich von einem Grand Prix, da nur die ersten Acht statt der ersten Zehn Punkte holen», ergänzt der Südtiroler, der sich darüber freut, dass die Startaufstellung im nächsten Jahr gleich bei sechs Rennwochenenden mittels Sprint ermittelt wird: «Ich bin dafür, dass man mehr Sprintrennen durchführt, denn dieses Format sorgt ganz generell für mehr Spannung, weil das Qualifying schon am Freitag ansteht.»

Mit Blick aufs nächste Jahr verrät der 57-Jährige auch: «Jeder im Team widmet sich mittlerweile ganz der Arbeit für 2023. Bei der Entwicklung läuft alles nach Plan. Ich weiss nicht, wie es bei den anderen Rennställen läuft, das werden erst bei den Tests sehen.»

«Im vergangenen Jahr waren wir etwas spät dran bei der Entwicklung, denn unser Technischer Direktor Simone Resta musste im Januar ein Team aufbauen, was einige Monate in Anspruch genommen hat. Aber letztlich haben wir ein Auto auf die Räder gestellt, das deutlich besser als der Vorgänger war. Und ich denke, dieser Trend wird sich fortsetzen. Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir im nächsten Jahr ein gutes Auto haben werden», erklärt Steiner.

WM-Stand (nach 20 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 416 Punkte

02. Pérez 280

03. Leclerc 275

04. Russell 231

05. Hamilton 216

06. Sainz 212

07. Norris 111

08. Ocon 82

09. Alonso 71

10. Bottas 47

11. Vettel 36

12. Ricciardo 35

13. Magnussen 24

14. Gasly 23

15. Stroll 13

16. Schumacher 12

17. Tsunoda 12

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. Latifi 2

21. De Vries 2

22. Nico Hülkenberg (D) 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 696 Punkte

02. Ferrari 487

03. Mercedes 447

04. Alpine 153

05. McLaren 146

06. Alfa Romeo 54

07. Aston Martin 49

08. Haas 36

09. AlphaTauri 35

10. Williams 8