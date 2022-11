Kevin Magnussen (Haas) vor Sprint: «Volle Attacke!»

Der Däne Kevin Magnussen hat in Brasilien seine erste Einsitzer-Pole Position nach mehr als neun Jahren errungen. Der 30-jährige Däne sagt zum kommenden Brasilien-Sprint: «Ich halte mich nicht zurück.»

Kevin Magnussen mit Haas auf Pole-Position für das Sprintrennen im Autódromo José Carlos Pace, da hätten Wettfreudige aber tüchtig abräumen können. Wann stand der 30-jährige Däne letztmals bei einem Einsitzerrennen auf Pole? Es war am 20. Oktober 2013 in Barcelona, als Kevin noch in der Formel Renault 3.5 fuhr.

Natürlich weiss Kevin, dass sein Haas-Renner nicht so schnell ist wie die Autos von Red Bull Racing, Mercedes-Benz und Ferrari. Aber der gegenwärtige WM-13. will seine Haut so teuer als möglich verkaufen.

Kevin Magnussen sagt zum kommenden Sprint (heute Abend um 20.30 Uhr europäischer Zeit): «Ich bin ein Racer, ich stehe auf Pole-Position, also halte ich mich nicht zurück. Für den Sprint gilt – volle Attacke. Und wer weiss, was dann dabei herauskommt.»

Für den US-amerikanischen Rennstall Haas geht es um viel Geld. Möglicherweise hat der Coup in Brasilien die Weichen gestellt zu zwölf Millionen zusätzlichen Dollar vom Preisgeldkuchen. Denn Haas liegt im Konstrukteurs-Pokal derzeit auf dem achten Rang, elf Punkte hinter Aston Martin, aber nur einen Punkt vor AlphaTauri. Haas kann im Idealfall Siebter werden, im schlechtesten Fall werden die Amerikaner Neunter.

Für Samstag sind in Interlagos erneut Schauer und Gewitter angesagt, ob die den Sprint beeinträchtigen werden – nicht einmal die brasilianischen Meteorologen können es sagen. Kevin weiss: «Wir haben ein Auto, das bei solchen Mischverhältnissen sehr gut ist.»



Die Pole-Position in Brasilien 2022 ist der grösste Erfolg in der Formel-1-Karriere von Magnussen. 2014 wurde er beim Formel-1-Debüt mit McLaren in Australien sensationeller Dritter, nach der Disqualifikation von Daniel Ricciardo wurde daraus sogar der zweit Platz.



Aber Kevin sagt: «Das heute fühlt sich besser an. Damals war ich so jung, ich hatte keinen blassen Schimmer, was ich erwarten soll. Ich kam in die Formel 1 als dieser arrogante Frischling, der glaubte, die GP-Welt im Sturm zu erobern. Danach musste ich viele, teils sehr schmerzhafte Lektionen lernen.»



«Es wird ein sehr besonderes Gefühl sein, mit Haas die Pole-Position einzunehmen. Ich werde jede Sekunde geniessen.»





Qualifying, São Paulo

01. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:11,674 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:11,877

03. George Russell (GB), Mercedes, 1:12,059

04. Lando Norris (GB), McLaren, 1:12,263

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:12,357

06. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:12,425

07. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:12,504

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:12,611

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:15,601

10. Charles Leclerc (MC), Ferrari, ohne Zeit

11. Alex Albon (T), Williams, 1:11,631

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:11,675

13. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:11,678

14. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:12,140

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:12,210

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:15,095

17. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:15,197

18. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:15,486

19. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:16,264

20. Mick Schumacher (D), Haas, 1:16,361