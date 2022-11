FP2 Brasilien: Bestzeit von Ocon, Verstappen auf P5

Esteban Ocon blieb im zweiten Training in São Paulo der Schnellste

In der 2. Trainingsstunde war Esteban Ocon der Schnellste. Formel-1-Champion Max Verstappen begnügte sich mit der fünftschnellsten Runde. Sein Teamkollege Sergio Pérez war der Zweitschnellste.

Vor dem Sprintrennen, dessen Ausgang die Startaufstellung für den GP in Brasilien bestimmen wird, durften die GP-Piloten nochmals für eine Trainingsstunde auf die Piste. Die Regenwahrscheinlichkeit lag bei 20 Prozent, die Aussentemperatur betrug 24 Grad Celsius, die Strecke hatte sich auf 46 Grad aufgeheizt, als die Boxenampel auf Grün sprang.

Sebastian Vettel zeigte sich als Erster auf der Bahn, bekam aber gleich Gesellschaft. Der Deutsche, der sein zweitletztes GP-Wochenende vor seinem Formel-1-Abschied bestreitet, verzichtete vorerst auf eine gezeitete Runde und somit waren Guanyu Zhou und Mick Schumacher die Ersten, neben deren Namen eine Rundenzeit aufleuchtete.

Der Chinese war schneller als der Deutsche, der sich am Vortag mit dem letzten Platz hatte abfinden müssen. Die Freude währte für Zhou nicht lange, denn sein Alfa Romeo-Teamkollege verdrängte ihn von der Spitzenposition. Auch der Finne hielt sich nicht lange auf dem ersten Platz, denn immer mehr Fahrer liessen sich die erste Zeit notieren und nach zehn Minuten war es George Russell, der mit 1:14,916 min die Nase vorn hatte.

Sieben Piloten hatten zu diesem Zeitpunkt noch keine Rundenzeit aufgestellt, dazu gehörten auch Sebastian Vettel und Fernando Alonso. Das AlphaTauri-Duo Pierre Gasly und Yuki Tsunoda hatte sich noch gar nicht blicken lassen, als Nicholas Latifi mit einem Ausritt ins Grüne für die ersten gelben Flaggen sorgte. Der Kanadier konnte weiterfahren, sodass die Gelbphase nicht lange dauerte.

Nach der ersten Viertelstunde führte Russell die Zeitenliste immer noch an, hinter ihm komplettierten Sergio Pérez, Lewis Hamilton, Kevin Magnussen, Charles Leclerc, Carlos Sainz, Esteban Ocon, Bottas und Fernando Alonso die Top-10 vor Max Verstappen, Lando Norris, Zhou, Daniel Ricciardo, Tsunoda, Logan Sargeant, Schuhmacher, Lance Stroll, Vettel und Latifi.

Sargeant war im Auto von Alex Albon unterwegs, um mit einem 100-Kilometer-Einsatz der Superlizenz näher zu kommen, die für die WM-Teilnahme nötig ist. Der Amerikaner hatte bereits in Mexiko an einer freien Session teilnehmen dürfen, dort aber die Vorgabe von 100 Kilometer um nur vier Kilometer verpasst.

Auch nach 20 Minuten hatte sich an der Spitze noch nichts geändert, Russell, der seine schnellste Runde auf den weichen Reifen gedreht hatte, war immer noch der Spitzenreiter vor Pérez, der auf den harten Reifen die zweitschnellste Zeit aufgestellt hatte. Wie der Mexikaner war auch Hamilton auf den harten Reifen unterwegs, er rutschte auf den vierten Platz hinter Gasly, der auf den weichen Reifen die drittschnellste Zeit aufgestellt hatte.

Kurz vor Halbzeit setzte sich Ocon mit 1:14,604 min an die Spitze, wie Russell war er auf den weichen Reifen unterwegs. Der Franzose aus dem Alpine-Team war nicht der Einzige, der sich verbessern konnte, sodass die Top-10-Reihenfolge zur Halbzeit Ocon vor Russell, Hamilton, Pérez, Gasly, Magnussen, Leclerc, Ricciardo, Sainz und Bottas lautete. Dahinter hatten sich Zhou, Sargeant, Norris, Alonso, Verstappen, Stroll, Vettel, Tsunoda, Schumacher und Latifi eingereiht.

Die meisten Piloten nutzten die Gelegenheit, um Longruns abzuspulen, dennoch gab es ein bisschen Bewegung auf dem Zeitenmonitor, so verbesserte sich etwa Pérez auf den zweiten Platz und Verstappen drehte die viertschnellste Runde. Auch Schumacher konnte sich verbessern, sodass er 20 Minuten vor dem Ende der Session den siebten Platz vor seinem Teamkollegen Magnussen belegte.

An der Reihenfolge änderte sich in den letzten Minuten nichts mehr, die Aussagekraft der Zeitenliste hielt sich in Grenzen. Eine Erkenntnis war, dass die weichen Reifen für die Sprint-Distanz von 24 Runden auch bei den heisseren Temperaturen halten sollten.

2. Training, São Paulo

01. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:14,604 min

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:14,788

03. George Russell (GB), Mercedes, 1:14,916

04. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:15,049

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:15,098

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:15,137

07. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:15,636

08. Mick Schumacher (D), Haas, 1:15,684

09. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:15,815

10. Lando Norris (GB), McLaren, 1:15,851

11. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:15,856

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:15,865

13. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:15,868

14. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:15,994

15. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:16,047

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:16,181

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:16,263

18. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:16,400

19. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:16,468

20. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:16,480