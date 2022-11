Brasilien-Sprint: George Russell siegt in São Paulo!

Im Sprint-Rennen auf dem Autódromo José Carlos Pace sicherte sich George Russell den Sieg und damit den ersten Startplatz für den Grand Prix. Neben ihm wird Lewis Hamilton aus der ersten Reihe losfahren.

Kevin Magnussen machte beim Start des Brasilien-Sprints alles richtig und zog gleich in Führung. Dahinter musste sich Max Verstappen gegen George Russell verteidigen und hielt sich zunächst auf der zweiten Position. In der zweiten Runde schaffte es der Niederländer am Polesetter vorbei und ging damit in Führung.

Kein Glück hatte Fernando Alonso, der kurz nach dem Start mit seinem Alpine-Teamkollegen Esteban Ocon zusammengeriet und dabei seinen Frontflügel beschädigte. Der Spanier steuerte daraufhin die Box an und kam nach dem Stopp als Letzter wieder auf die Strecke.

Magnussen musste sich bis zur vierten Runde auch gegen Russell und Carlos Sainz geschlagen geben und war damit auf dem vierten Platz unterwegs – direkt vor Lewis Hamilton, der sich nach vorne gearbeitet hatte. Auch Mick Schumacher konnte schnell Positionen gewinnen, er war nach den ersten fünf Runden auf Position 14 unterwegs.

Für Hamilton gab es genauso wie für Zhou Guanyu und Daniel Ricciardo schlechte Nachrichten von den Regelhütern, sie hatten das Trio im Visier, weil der Verdacht auf einen Regelverstoss beim Start bestand. Dabei ging es um das Einnehmen der Startposition. Der siebenfache Weltmeister liess sich davon nicht beirren und arbeitete sich an Magnussen vorbei.

Nachdem ein Drittel des Sprints gelaufen war, führte Verstappen das Feld vor Russell, Sainz, Hamilton, Sergio Pérez, Kevin Magnussen, Lando Norris, Charles Leclerc, Pierre Gasly, Ocon, Lance Stroll, Sebastian Vettel, Ricciardo, Schumacher, Alex Albon, Zhou, Yuki Tsunoda, Valtteri Bottas, Nicholas Latifi und Alonso an.

Vettel und Stroll lieferten sich ein Duell, bei dem der Deutsche von seinem Aston Martin-Teamkollegen aufs Grün gezwungen wurde. In den folgenden Runden konnte Vettel Positionen gewinnen, während Stroll zurückfiel.

Die Regelhüter schauten sich diese Szene genauer an und brummten Stroll eine 10-Sekunden-Strafe für gefährliches Fahren auf. «Das ist eine etwas zu milde Strafe, denn so ein Manöver kannst du nicht machen», kommentierte der ehemalige GP-Pilot Martin Brundle.

An der Spitze überholte Russell Formel-1-Champion Verstappen, doch die Freude währte nicht lange, denn Verstappen konterte erfolgreich. Das Duo lieferte sich einen spannenden Zweikampf an der Spitze, der durch die gelben Flaggen unterbrochen wurde, die Albon ausgelöst hatte. Für den Williams-Piloten war der Sprint damit gelaufen.

In Runde 15 setzte sich Russell wieder an die Spitze und diesmal blieb Verstappen vorerst hinter dem Briten, der ihn in der vierten Kurve auf der Aussenseite überholt hatte. Russell hielt sich tapfer an der Spitze, während Verstappen von Sainz überholt wurde. Der Red Bull Racing-Star, der nach einem unliebsamen Treffen mit Sainz mit einem beschädigten Frontflügel unterwegs war, musste auch Hamilton ziehen lassen.

Nach 24 Runden durfte sich Russell über den Sprint-Sieg freuen, hinter ihm kreuzten Sainz, Hamilton, Verstappen, Pérez, Leclerc, Norris und Magnussen auf den weiteren Punkterängen die Ziellinie. Vettel verpasste die Punkte als Neunter nur knapp. Hinter ihm komplettierten Gasly, Ricciardo, Schumacher, Zhou, Bottas, Alonso, Tsunoda, Stroll, Ocon und Latifi die Ergebnisliste.

Russell erklärte nach der Zielankunft: «Das war unglaublich. Das hatten wir nicht erwartet, dass wir so schnell sein würden. Da sieht man, wie viel harte Arbeit wir als Team leisten. Seit Austin fühlt sich das Auto unglaublich an, aber wir können nicht sagen, wie sich Max auf den weichen Reifen geschlagen hätte. Es fühlt sich aber trotzdem unglaublich an, hier zu stehen.»

Sainz, der Zweiter wurde, wegen des Einsatzes eines neuen Verbrennungsmotor aber in der Startaufstellung zum Grand Prix um fünf Positionen nach hinten rücken muss, sagte: «Ich musste wegen meiner Startplatz-Strafe aggressiv ans Werk gehen. Das Duell gegen Max war am Limit, aber ich musste auf der Bremse angreifen, denn auf den Geraden ist Red Bull Racing zu schnell. Mercedes war etwas schneller. Nun wird es aber interessant zu sehen sein, wie es aussieht, wenn wir alle auf Medium-Reifen unterwegs sein werden.»

Und Hamilton, der damit in die erste Startreihe vorrückt, kommentierte: «Ich bin so glücklich, das war eine unglaubliche Woche, es war ein schwieriger Tag gestern, aber heute lief es viel besser. Es ist unglaublich, dass ich morgen in der ersten Startreihe stehen werde, nun müssen wir im Rennen zusammenarbeiten.»

Sprint, São Paulo

01. George Russell (GB), Mercedes, 30:11,307 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, +3,995 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +4,492

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +10,494

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +11,855

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +13,133

07. Lando Norris (GB), McLaren, +25,624

08. Kevin Magnussen (DK), Haas, +28,768

09. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +30,218

10. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +34,170

11. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +39,395

12. Mick Schumacher (D), Haas, +41,159

13. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +41,763

14. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +42,338

15. Fernando Alonso (E), Alpine, +48,985

16. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +50,306

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +50,700

18. Esteban Ocon (F), Alpine, +51,756

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +76,850

Out

Alex Albon (T), Williams, Dreher

WM-Stand (nach 20 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 421 Punkte

02. Pérez 284

03. Leclerc 278

04. Russell 239

05. Hamilton 222

06. Sainz 219

07. Norris 113

08. Ocon 82

09. Alonso 71

10. Bottas 47

11. Vettel 36

12. Ricciardo 35

13. Magnussen 25

14. Gasly 23

15. Stroll 13

16. Schumacher 12

17. Tsunoda 12

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. Latifi 2

21. De Vries 2

22. Nico Hülkenberg (D) 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 705 Punkte

02. Ferrari 497

03. Mercedes 461

04. Alpine 153

05. McLaren 148

06. Alfa Romeo 54

07. Aston Martin 49

08. Haas 37

09. AlphaTauri 35

10. Williams 8