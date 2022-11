Sprint-Sieger George Russell: «Max hat sich verzockt»

Der Engländer George Russell (24) hat im Autódromo José Carlos Pace den Sprint zum Grossen Preis von São Paulo und sein erstes Formel-1-Rennen gewonnen – damit Pole zum Brasilien-GP!

Mercedes-Fahrer George Russell gewinnt zum ersten Mal einen Formel-1-Sprint, Sieg beim jenem Mini-GP, der die Startaufstellung zum São Paulo-GP definiert. Der Brite wird damit am Sonntag vom besten Startplatz ins Rennen gehen können, rein statistisch zähle alt Pole-Position aber die Sensations-Bestzeit von Kevin Magnussen am Freitag.

Russell zeigte im Sprint eine formidable Leistung, er griff Max Verstappen einige Male entschlossen an, der Weltmeister musste die Trickkiste öffnen, um vorne zu bleiben, aber dann setzte sich George durch.

Russell sagt: «Das ist ein Meilenstein fürs Team. Ich glaube, wir waren im ersten Sprit des Jahres, damals in Imola, Achte und Neunte oder so. Nun werden wir wohl in der ersten Startreihe stehen. Ich kann gar nicht sagen, wie stolz ich auf dieses Team bin.»

«Im Rennen wird das interessant, aber Max ist für mich noch immer der Favorit. Ich glaube, unsere Gegner haben sich verzockt in Sachen Reifenwahl – die mittelharten Reifen schienen dieses Mal nicht die beste Wahl zu sein.»

«Wir wussten, dass wir soliden Speed haben, aber ganz ehrlich – vor dem Rennen glaubte ich, dass dies eine einfache Sache für Max werden würde. Ich ging davon aus: Wenn er seine mittelharten Reifen auf Temperatur gebracht hat, dann fährt er uns auf und davon.»



«Ich musste sorgsam abwägen, wie viel Risiko ich eingehen will. Klar wollte ich siegen, aber für Max geht es um nichts mehr, er kann voll reinhauen.»



«Ich war erstaunt, wie gut es läuft. Aber das liegt daran, dass die weichen Reifen gut gehalten haben. Max hat für Sonntag den Vorteil, nun einen Satz weicher Pirelli mehr zu haben als wir, aber diese Leistung macht uns natürlich gewaltig Mumm.»



«Das ist mein zweiter bester Startplatz nach Ungarn. Aber wenn du eine Ziellinie als Erster überquerst, dann ist das ein anderes Gefühl. Nur schade, dass dies kein Grand Prix ist!»



Was ist im Grand Prix für die Silbernen möglich? George Russell sagt: «Ich erwarte eine ganz starke Leistung von Max, wie immer. Aber wir haben zwei Autos vorne, das eröffnet einen gewissen strategischen Spielraum.»





Sprint, São Paulo

01. George Russell (GB), Mercedes, 30:11,307 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, +3,995 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +4,492

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +10,494

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +11,855

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +13,133

07. Lando Norris (GB), McLaren, +25,624

08. Kevin Magnussen (DK), Haas, +28,768

09. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +30,218

10. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +34,170

11. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +39,395

12. Mick Schumacher (D), Haas, +41,159

13. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +41,763

14. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +42,338

15. Fernando Alonso (E), Alpine, +48,985

16. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +50,306

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +50,700

18. Esteban Ocon (F), Alpine, +51,756

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +76,850

Out

Alex Albon (T), Williams, Dreher





WM-Stand (nach 20 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 421 Punkte

02. Pérez 284

03. Leclerc 278

04. Russell 239

05. Hamilton 222

06. Sainz 219

07. Norris 113

08. Ocon 82

09. Alonso 71

10. Bottas 47

11. Vettel 36

12. Ricciardo 35

13. Magnussen 25

14. Gasly 23

15. Stroll 13

16. Schumacher 12

17. Tsunoda 12

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. Latifi 2

21. De Vries 2

22. Nico Hülkenberg (D) 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 705 Punkte

02. Ferrari 497

03. Mercedes 461

04. Alpine 153

05. McLaren 148

06. Alfa Romeo 54

07. Aston Martin 49

08. Haas 37

09. AlphaTauri 35

10. Williams 8