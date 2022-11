Strafe für Fernando Alonso: «Nur noch ein Rennen»

Fernando Alonso und sein Alpine-Teamkollege Esteban Ocon kamen sich im Sprint in São Paulo zu nahe, was den Spanier zurückwarf. Der zweifache Weltmeister kassierte nach der Zielankunft auch noch eine 5-Sekunden-Strafe.

Für Fernando Alonso begann und endete der Sprint in Interlagos mit einem Ärgernis. Der 32-fache GP-Sieger geriet im 24-Runden-Rennen, dessen Ausgang die Startaufstellung für den Grand Prix bestimmt, mit seinem Alpine-Stallgefährten Esteban Ocon zusammen. Bereits in der dritten Kurve kam sich das Do nahe, in der darauffolgenden Kehre geriet Alonso aussen auf die Randsteine und verlor dadurch kurz die Kontrolle über seinen Dienstwagen.

Der zweifache Champion konnte gerade noch verhindern, seinen Teamkollegen abzuschiessen. Doch ganz ohne Folgen blieb die Szene nicht, Alonso beschädigte sich seinen Frontflügel, weshalb er zur Box zurückfahren musste, was ihn ans Ende des Feldes warf.

Die Regelhüter zitierten die beiden Streithähne nach dem Rennen und kamen zum Schluss, dass Alonso das unliebsame Treffen verursacht hatte, das ihm die Fahrt zur Box beschert hatte. Alonso selbst funkte: «Ich habe meinen Frontflügel verloren, dank unseres Freundes.»

Da die Rennkommissare die Stelle, an der die Kollision sich ereignete, als gefährlich einstuften, bekam der Asturier eine 5-Sekunden-Strafe aufgebrummt, die ihn in der Startaufstellung zum GP von Startplatz 15 auf Position 18 zurückwirft. Zudem gab es zwei Strafpunkte für den Formel-1-Routinier, der im nächsten Jahr zu Aston Martin wechseln und dort die Nachfolge des zurückgetretenen Sebastian Vettel antreten wird. Damit wird er neben Ocon aus der neunten Startreihe losfahren müssen.

Nach dem Rennen schimpfte Alonso bei «Sky Sports F1» auf die Frage, ob er mit seinem Teamkollegen über die Angelegenheit gesprochen habe: «Nicht wirklich, ich denke, das ist auch nicht nötig. Nur noch ein Rennen, und dann ist das vorbei.» Und er schimpfte: «Ich war in Dschidda der Mauer sehr nahe, und ich glaube, auch in Budapest, und heute war diese Szene in der vierten Kurve. Das teaminterne Duell kann zuweilen sehr hitzig werden – und er hatte das auch schon mit Sergio Pérez und im vergangenen Jahr hier mit Max Verstappen, als dabei war, sich zu entrunden. Wie gesagt, nur noch ein Rennen...»

Sprint, São Paulo

01. George Russell (GB), Mercedes, 30:11,307 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, +3,995 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +4,492

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +10,494

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +11,855

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +13,133

07. Lando Norris (GB), McLaren, +25,624

08. Kevin Magnussen (DK), Haas, +28,768

09. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +30,218

10. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +34,170

11. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +39,395

12. Mick Schumacher (D), Haas, +41,159

13. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +41,763

14. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +42,338

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +50,306

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +50,700

17. Esteban Ocon (F), Alpine, +56,756

18. Fernando Alonso (E), Alpine, +48,985

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +76,850

Out

Alex Albon (T), Williams, Dreher



WM-Stand (nach 20 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 421 Punkte

02. Pérez 284

03. Leclerc 278

04. Russell 239

05. Hamilton 222

06. Sainz 219

07. Norris 113

08. Ocon 82

09. Alonso 71

10. Bottas 47

11. Vettel 36

12. Ricciardo 35

13. Magnussen 25

14. Gasly 23

15. Stroll 13

16. Schumacher 12

17. Tsunoda 12

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. Latifi 2

21. De Vries 2

22. Nico Hülkenberg (D) 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 705 Punkte

02. Ferrari 497

03. Mercedes 461

04. Alpine 153

05. McLaren 148

06. Alfa Romeo 53

07. Aston Martin 49

08. Haas 37

09. AlphaTauri 35

10. Williams 8