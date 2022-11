Christian Horner: «Mercedes wird im GP schnell sein»

Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner erklärte nach dem Sprint, warum Max Verstappen auf den Medium-Reifen ins Mini-Rennen geschickt wurde. Der Brite sagte auch, warum er ein spannendes Rennen erwartet.

Formel-1-Champion Max Verstappen durfte von Startplatz 2 in den Brasilien-Sprint starten und der Niederländer war neben dem notorischen Schlusslicht Nicholas Latifi auch der Einzige, der sich für die mittelharte Reifenmischung entschieden hatte. Dennoch konnte der Red Bull Racing-Star im Rennen zunächst in Führung gehen. Doch am Ende wurde er durchgereicht und musste sich mit dem vierten Platz begnügen.

Starten darf er von Position 3 aus der zweiten Reihe, dank der Startplatz-Strafe, die der zweitplatzierte Ferrari-Pilot Carlos Sainz für seinen Motor-Wechsel kassiert hat. Damit bleibt die Ausgangslage für ein starkes GP-Ergebnis gut, auch wenn sich Versteppen kritisch zum hohen Reifenabbau äusserte, den er bekundete.

Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner erklärte nach dem Sprint die ungewöhnliche Reifenwahl folgendermassen: «Wir hatten das Gefühl, dass der weiche Reifen nur eine begrenzte Reichweite hatte, also entschieden wir uns für den Medium-Reifen, weil wir dachten, wenn wir die erste Hälfte des Rennens überstehen würden, wäre alles in Ordnung.»

Und der Brite gestand unumwunden: «Doch als es soweit war, mussten wir feststellen, dass der Reifenverschleiß schlimmer als erwartet war. Hinzu kam, dass Mercedes diesmal das ein schnelles Auto hatte, und diese beiden Faktoren bedeuteten, dass wir sie nicht aufhalten konnten. Sie haben das Auto die ganze Saison hindurch weiterentwickelt, und die Verbesserungen haben es ihnen ermöglicht, im Laufe des Jahres immer näher an uns heranzukommen.»

«Ich denke, dass der weiche Reifen besser gewesen wäre», stellte Horner klar, fügte aber auch gleich im gleichen Atemzug an: «Aber der Vorteil ist, dass wir mit einem zusätzlichen Satz der weichen Mischung ins Rennen gehen. Wir sollten also das, was wir im Sprint strategisch aufgegeben haben, im GP zurückgewinnen können.»

Mit Blick aufs Rennen prophezeite der 48-Jährige: «Mercedes wird im GP schnell sein, sie werden ein taktisches Rennen fahren, und es werden zwei Red Bull Racing-Renner gegen zwei Mercedes antreten, mit Ferrari als Beigabe. Das verspricht ein faszinierendes Rennen zu werden.»

Sprint, São Paulo

01. George Russell (GB), Mercedes, 30:11,307 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, +3,995 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +4,492

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +10,494

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +11,855

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +13,133

07. Lando Norris (GB), McLaren, +25,624

08. Kevin Magnussen (DK), Haas, +28,768

09. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +30,218

10. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +34,170

11. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +39,395

12. Mick Schumacher (D), Haas, +41,159

13. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +41,763

14. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +42,338

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +50,306

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +50,700

17. Esteban Ocon (F), Alpine, +51,756

18. Fernando Alonso (E), Alpine, +53,985

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +76,850

Out

Alex Albon (T), Williams, Dreher

WM-Stand (nach 20 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 421 Punkte

02. Pérez 284

03. Leclerc 278

04. Russell 239

05. Hamilton 222

06. Sainz 219

07. Norris 113

08. Ocon 82

09. Alonso 71

10. Bottas 47

11. Vettel 36

12. Ricciardo 35

13. Magnussen 25

14. Gasly 23

15. Stroll 13

16. Schumacher 12

17. Tsunoda 12

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. Latifi 2

21. De Vries 2

22. Nico Hülkenberg (D) 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 705 Punkte

02. Ferrari 497

03. Mercedes 461

04. Alpine 153

05. McLaren 148

06. Alfa Romeo 53

07. Aston Martin 49

08. Haas 37

09. AlphaTauri 35

10. Williams 8