Mercedes, Hamilton, Russell: Sieg nur mit Stallorder?

Mercedes-Benz hat seit dem 5. Dezember 2021 (Lewis Hamilton in Saudi-Arabien) keinen Grand Prix mehr gewonnen. Brasilien-Sprint-Sieger George Russell: «Nur mit unterschiedlicher Taktik siegen wir hier.»

Die Silberpfeile haben wieder Siegesschärfe: George Russell hat den Sprint zum Grossen Preis von São Paulo gewonnen, Interlagos-Spezialist Lewis Hamilton fuhr von Startplatz 8 zum dritten Rang. Das war Klasse!

Zum zweitletzten WM-Lauf der Saison 2022 werden die Silberpfeile aus der ersten Reihe ins Rennen gehen können, erstmals seit Dschidda 2021 (Hamilton vor Bottas). Die Frage wird sein: Können sich die Mercedes-Piloten da vorne halten?

Der 24-jährige Russell glaubt: «Ich gehe davon aus, dass wir beide frei fahren dürfen. Aber gleichzeitig müssen wir sehr strategisch vorgehen, wenn wir unsere Ränge in Startreihe 1 in den ersten Saisonsieg umsetzen wollen.»

Der gegenwärtige WM-Vierte weiter: «In Mexiko sind Lewis und in Sachen Rennstrategie identisch vorgegangen, und letztlich ist uns das auf den Kopf gefallen.»

«Es wird wohl der klügere Weg sein, wenn wir alle unsere Optionen bewahren, indem wir im Grand Prix unterschiedlich vorgehen. Und dann wird einer von uns beiden hoffentlich gewinnen.»

Sollte es im Rennen trocken bleiben, dann ist eine Zweistopp-Strategie der schnellste Weg ins Ziel. Weg 1 besteht in einem Start auf weichen Pirelli-Reifen (rot markiert) und danach zwei Segmenten mit mittelharten Walzen (gelb markiert). Weg 2 ist ein Start auf weich, Wechsel für einen längeren zweiten Rennteil auf mittelharten Reifen und dann zum Schluss hin nochmals einem Segment auf weichen Walzen.



Die Startzeit im Autódromo José Carlos Pace hat direkten Einfluss aufs Reifenverhalten. Denn der Start findet lokal um 15.00 Uhr statt (bei uns in Europa 19.00 Uhr), der Sprint hingegen begann 90 Minuten später.



Wer sein Glück in einer Einstopp-Strategie sucht, der wird auf weich oder mittelhart losfahren und danach auf die harte Mischung wechseln.



Pirelli-Rennchef Mario Isola: «Wir haben ein halbes Dutzend unterschiedlicher Rennstrategien zur Auswahl, und ich glaube, die Fans dürfen sich auf eine tolle Show freuen.»





Sprint, São Paulo

01. George Russell (GB), Mercedes, 30:11,307 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, +3,995 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +4,492

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +10,494

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +11,855

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +13,133

07. Lando Norris (GB), McLaren, +25,624

08. Kevin Magnussen (DK), Haas, +28,768

09. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +30,218

10. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +34,170

11. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +39,395

12. Mick Schumacher (D), Haas, +41,159

13. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +41,763

14. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +42,338

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +50,306

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +50,700

17. Esteban Ocon (F), Alpine, +51,756

18. Fernando Alonso (E), Alpine, +53,985

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +76,850

Out

Alex Albon (T), Williams, Dreher





WM-Stand (nach 20 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 421 Punkte

02. Pérez 284

03. Leclerc 278

04. Russell 239

05. Hamilton 222

06. Sainz 219

07. Norris 113

08. Ocon 82

09. Alonso 71

10. Bottas 47

11. Vettel 36

12. Ricciardo 35

13. Magnussen 25

14. Gasly 23

15. Stroll 13

16. Schumacher 12

17. Tsunoda 12

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. Latifi 2

21. De Vries 2

22. Nico Hülkenberg (D) 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 705 Punkte

02. Ferrari 497

03. Mercedes 461

04. Alpine 153

05. McLaren 148

06. Alfa Romeo 53

07. Aston Martin 49

08. Haas 37

09. AlphaTauri 35

10. Williams 8