Alpine-Duo: Harte Kritik von Teamchef Otmar Szafnauer

Otmar Szafnauer war nach dem Sprint auf dem Autódromo José Carlos Pace sauer auf seine beiden Schützlinge Fernando Alonso und Esteban Ocon. Der Alpine-Teamchef fand kritische Worte für das Crash-Duo.

Bereits in der ersten Runde legten sich die beide Alpine-Piloten Fernando Alonso und Esteban Ocon miteinander an – und kamen sich dabei zu nahe. Der zweifache Weltmeister musste als Folge der Kollision die Box ansteuern und fiel weit zurück. Zwar konnte er sich bis zum Ziel wieder auf Position 15 vorkämpfen. Eine 5-Sekunden-Zeitstrafe, die er nach dem Sprint kassierte, warf ihn aber wieder auf Platz 18 zurück.

Auch für Ocon ging der Samstag in Interlagos nicht wie gewünscht zu Ende, sein GP-Renner fing nach er Zielankunft wegen eines Benzinlecks Feuer und musste hinterher repariert werden. Das Team tauschte die Antriebseinheit aus, wobei ein Motor aus dem bestehenden Pool zum Einsatz kam. Auch jene Teile am Chassis, die durch das Feuer beschädigt wurden, wurden ersetzt. Eine Startplatz-Strafe für den Franzosen konnte das Team damit vermeiden.

Otmar Szafnauer fand nach dem Sprint klare Worte für seine beiden Fahrer. Der Teamchef des französischen Werksteams schimpfte: «Wir sind extrem enttäuscht über das Ergebnis im Sprint-Qualifying, das uns in der Startaufstellung für das Hauptrennen in eine schlechtere Position gebracht hat. Wir befinden uns in einem sehr engen und hart umkämpften WM-Fight um den vierten Platz in der Konstrukteurswertung; ein Ziel, für das mehr als 1000 Mitarbeiter unermüdlich arbeiten und sich einsetzen.»

«Ehrlich gesagt müssen sowohl Esteban als auch Fernando einen besseren Job machen, um die fantastischen Bemühungen aller im Team zu ergänzen, indem sie Zwischenfälle auf der Strecke vermeiden, die die Leistung des gesamten Teams beeinträchtigen», sprach der 58-Jährige Klartext.

«Diesmal haben beide Fahrer das Team im Stich gelassen», ärgerte sich Szafnauer weiter. «Ich erwarte im Grand Prix mehr von ihnen, denn wir müssen alles tun, um an diesem Wochenende einige WM-Punkte zu holen. Wir wollen sicherstellen, dass wir nächstes Wochenende in Abu Dhabi in einer Position antreten, in der wir unsere Saisonziele erreichen können.»

Sprint, São Paulo

01. George Russell (GB), Mercedes, 30:11,307 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, +3,995 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +4,492

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +10,494

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +11,855

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +13,133

07. Lando Norris (GB), McLaren, +25,624

08. Kevin Magnussen (DK), Haas, +28,768

09. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +30,218

10. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +34,170

11. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +39,395

12. Mick Schumacher (D), Haas, +41,159

13. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +41,763

14. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +42,338

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +50,306

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +50,700

17. Esteban Ocon (F), Alpine, +51,756

18. Fernando Alonso (E), Alpine, +53,985

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +76,850

Out

Alex Albon (T), Williams, Dreher

WM-Stand (nach 20 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 421 Punkte

02. Pérez 284

03. Leclerc 278

04. Russell 239

05. Hamilton 222

06. Sainz 219

07. Norris 113

08. Ocon 82

09. Alonso 71

10. Bottas 47

11. Vettel 36

12. Ricciardo 35

13. Magnussen 25

14. Gasly 23

15. Stroll 13

16. Schumacher 12

17. Tsunoda 12

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. Latifi 2

21. De Vries 2

22. Nico Hülkenberg (D) 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 705 Punkte

02. Ferrari 497

03. Mercedes 461

04. Alpine 153

05. McLaren 148

06. Alfa Romeo 53

07. Aston Martin 49

08. Haas 37

09. AlphaTauri 35

10. Williams 8