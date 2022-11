Mick Schumacher (Haas): «Das ist nicht mein Jahr»

Mick Schumacher war im Grand Prix in São Paulo zeitweise auf Punktekurs unterwegs, musste sich aber am Ende mit dem 13. Platz begnügen. Woran das lag, erklärte der Deutsche hinterher.

Für das Haas-Team verlief der Sonntag sehr viel schlechter als erhofft: Kevin Magnussen fiel nach einer Kollision mit Daniel Ricciardo schon früh aus und Mick Schumacher kreuzte die Linie als Vierzehnter. Der Deutsche durfte zwar wegen der Zeitstrafe von Pierre Gasly, die der Franzose fürs Überschreiten des Tempolimits in der Boxengasse kassierte, noch auf Platz 13 vorrücken. Doch auch dafür gab es keine Punkte.

Hinterher seufzte Mick: «Der Medium-Reifen hat offenbar nicht gut für uns funktioniert und ich hatte viel Mühe. Sobald ich auf die weiche Mischung wechselte, fühlte ich mich viel wohler und war auch konkurrenzfähiger. Vielleicht haben wir den ersten Reifenwechsel etwas zu lange hinausgezögert, aber du kannst nie wissen, wie lange die weichen Reifen halten werden, insgesamt war es also in Ordnung.»

Und der 23-Jährige, der mit seinem Landsmann Nico Hülkenberg um den zweiten Platz im Haas-Team neben Kevin Magnussen kämpft, erklärte: «Manchmal ist es dein Jahr und manchmal nicht und ich schätze, das ist nicht mein Jahr. Es steht immer noch ein Rennen an, und wir werden wie immer unser Bestes geben.»

Magnussen kommentierte: «Ich denke, unser Auto war das ganze Wochenende hindurch schnell, aber was passiert ist, lässt sich nicht mehr ändern. Daniel hat das nicht extra gemacht, was für uns natürlich keinen Unterschied macht. Aber wir blicken jetzt nach vorne. Wir sind nicht so oft so weit vorne, wie wir es dieses Wochenende waren, deshalb ist es wirklich schade, dass wir unsere Chance nicht nutzen konnten.»

Immerhin gab es für Schumacher ein Lob von Teamchef Günther Steiner. Der Südtiroler erklärte: «Leider gab es keine Punkte für uns, Kevins Rennen endete in der ersten Runde, als er von Ricciardo getroffen wurde, und sein Auto wurde zerstört, deshalb war an eine Weiterfahrt nicht zu denken. Mick hat im Rennen erbittert gekämpft, aber er konnte den Rückstand einfach nicht mehr aufholen. Jetzt geht es nach Abu Dhabi, wo wir alles geben werden, wie wir es schon die ganze Saison hindurch getan haben.»

São Paulo-GP, Interlagos

01. George Russell (GB), 1:38:34,044 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1,529 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +4,051

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +8,441

05. Fernando Alonso (E), Alpine, +9,561

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +10,056

07. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +14,080

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +18,690

09. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +22,552

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +23,552

11. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +26,183

12. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +29,325

13. Mick Schumacher (D), Haas, +29,899

14. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +31,867

15. Alex Albon (T), Williams, +36,016

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +37,038

17. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

Out

Lando Norris (GB), McLaren, Elektrik

Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, Kollision mit Magnussen

Kevin Magnussen (DK), Haas, Kollision mit Ricciardo

WM-Stand (nach 21 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 429 Punkte

02. Leclerc 290

03. Pérez 290

04. Russell 265

05. Hamilton 240

06. Sainz 234

07. Norris 113

08. Ocon 86

09. Alonso 81

10. Bottas 49

11. Vettel 36

12. Ricciardo 35

13. Magnussen 25

14. Gasly 23

15. Stroll 14

16. Schumacher 12

17. Tsunoda 12

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. Latifi 2

21. De Vries 2

22. Nico Hülkenberg (D) 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 719 Punkte

02. Ferrari 524

03. Mercedes 505

04. Alpine 167

05. McLaren 148

06. Alfa Romeo 55

07. Aston Martin 50

08. Haas 37

09. AlphaTauri 35

10. Williams 8