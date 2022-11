Russell: 60 Sekunden Gedanken, Emotionen und Tränen

George Russell hat in Brasilien sein erstes Formel-1-Rennen gewonnen, und dieser Sieg war nicht nur besonders, sondern emotional. Er verriet, was ihm nach der Zieldurchfahrt alles durch den Kopf ging.

An was man in 60 Sekunden alles denken kann: Das verriet George Russell nach seinem ersten Sieg in der Formel 1. Denn der war sehr emotional – nach der Zieldurchfahrt flossen in Kurve zwei die Tränen in Strömen, erzählte Russell.

Er dachte zunächst nur an seine Familie, erzählte er. An seine Mutter, seine Freundin, seine Schwester, seinen Bruder, seinen Vater. «Sobald ich mein Telefon nach dem Rennen in die Hand nahm, rief ich sie alle per FaceTime zusammen», sagte Russell.

«Es war für uns alle eine emotionale Achterbahnfahrt, vom Go-Kart-Fahren über die Reisen mit meinen Eltern im Wohnmobil durch das ganze Land bis hin zur Unterstützung durch meinen Bruder und meine Schwester und die Unterstützung durch meine Freundin während der gesamten Saison», so der Brite.

«Es ist kein geradliniges Leben in der Formel 1. Wir alle leben unsere Träume, aber die Emotionen schwanken je nach Leistung stark, und man kommt entweder sehr glücklich und gut gelaunt oder ziemlich enttäuscht von einem Wochenende nach Hause», so Russell.

Er dachte allerdings nicht nur an seine Angehörigen. Sondern auch an jeden, «der mich auf meinem Weg unterstützt hat und mir diese Chance gegeben hat: Mercedes, Gwen [Lagrue], der einen großen Teil dazu beigetragen hat, mir diese Möglichkeit zu geben.» Lagrue hatte Russell als Leiter des Nachwuchsprogramms bei Mercedes zu den Silberpfeilen geholt.

«Und dann gab es so viel Unterstützung von Mercedes, von Williams, von den Leuten, die mich auf meinem Weg im Kart, in der Formel 4 und in der Formel 3 unterstützt haben. Die Liste ist endlos. All diese Gedanken gehen einem in diesen 60 Sekunden durch den Kopf, und ja, es ist definitiv emotional, ganz sicher.»

São Paulo-GP, Interlagos

01. George Russell (GB), 1:38:34,044 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1,529 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +4,051

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +8,441

05. Fernando Alonso (E), Alpine, +9,561

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +10,056

07. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +14,080

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +18,690

09. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +22,552

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +23,552

11. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +26,183

12. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +29,325

13. Mick Schumacher (D), Haas, +29,899

14. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +31,867

15. Alex Albon (T), Williams, +36,016

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +37,038

17. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

Out

Lando Norris (GB), McLaren, Elektrik

Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, Kollision mit Magnussen

Kevin Magnussen (DK), Haas, Kollision mit Ricciardo

WM-Stand (nach 21 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 429 Punkte

02. Leclerc 290

03. Pérez 290

04. Russell 265

05. Hamilton 240

06. Sainz 234

07. Norris 113

08. Ocon 86

09. Alonso 81

10. Bottas 49

11. Vettel 36

12. Ricciardo 35

13. Magnussen 25

14. Gasly 23

15. Stroll 14

16. Schumacher 12

17. Tsunoda 12

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. Latifi 2

21. De Vries 2

22. Nico Hülkenberg (D) 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 719 Punkte

02. Ferrari 524

03. Mercedes 505

04. Alpine 167

05. McLaren 148

06. Alfa Romeo 55

07. Aston Martin 50

08. Haas 37

09. AlphaTauri 35

10. Williams 8