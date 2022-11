Mick Schumacher-Aus bei Haas: Vorwürfe von Timo Glock

Bald soll offiziell werden: Mick Schumacher verliert bei Haas seinen Platz, 2023 fährt für ihn Nico Hülkenberg bei den US-Amerikanern. Das erzeugt viel Kritik, auch vom Sky-GP-Experten Timo Glock.

Der eine Deutsche muss gehen, ein anderer Deutscher kommt: Spätestens am 17. November soll bestätigt werden, dass der Formel-1-Rennstall Haas dem 23-jährigen Mick Schumacher keinen Vertrag für 2023 gibt und an seiner Stelle den erfahrenen Nico Hülkenberg (35) an die Seite von Kevin Magnussen engagiert.

Der langjährige Formel-1- und DTM-Fahrer Timo Glock, heute GP-Experte für unsere Kollegen von Sky, schätzt die Lage so ein: «Für Mick Schumacher war es eine Saison mit Höhen und Tiefen. Das hatte aber schon jeder, speziell ein Nachwuchsfahrer. Es ist sehr schade, dass Haas die Zusammenarbeit mit Mick beendet, auch wenn mit Nico Hülkenberg wohl ein deutscher Fahrer nachrücken wird.»

«Die Frage ist, wieso Haas Mick so lange hinhält, wieso man ihn unter Druck gesetzt hat und nicht von Anfang an eine klare Linie gefahren wurde – damit man Mick auch noch die Chance gegeben hätte, sich noch anderweitig umzuschauen.»



«Die Art und Weise, wie Haas mit diesem Thema in den vergangenen Wochen und Monaten umgegangen ist, ist für mich wenig nachvollziehbar. In meinen Augen hatte Mick immer wieder einen sehr guten Speed. Natürlich gibt es auch Momente, in denen er Fehler gemacht hat. Daraus lernt man. Er war aber immer in der Situation, dass er gesagt bekommen hat, er darf auf keinen Fall das Auto kaputt machen.»



«Wenn man einmal zusammenzählt, wie oft Mick an den Wochenenden in einem freien Training mit technischen Problemen gestanden hat, dann muss man sich bei Haas auch mal an die eigene Nase fassen. Da hat man es Mick auch nicht einfach gemacht. Da ist alles gewiss nicht optimal gelaufen.»





São Paulo-GP, Autódromo José Carlos Pace

01. George Russell (GB), 1:38:34,044 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1,529 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +4,051

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +8,441

05. Fernando Alonso (E), Alpine, +9,561

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +10,056

07. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +14,080

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +18,690

09. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +22,552

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +23,552

11. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +26,183

12. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +29,325

13. Mick Schumacher (D), Haas, +29,899

14. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +31,867

15. Alex Albon (T), Williams, +36,016

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +37,038

17. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

Out

Lando Norris (GB), McLaren, Elektrik

Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, Kollision mit Magnussen

Kevin Magnussen (DK), Haas, Kollision mit Ricciardo





WM-Stand (nach 21 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 429 Punkte

02. Leclerc 290

03. Pérez 290

04. Russell 265

05. Hamilton 240

06. Sainz 234

07. Norris 113

08. Ocon 86

09. Alonso 81

10. Bottas 49

11. Vettel 36

12. Ricciardo 35

13. Magnussen 25

14. Gasly 23

15. Stroll 14

16. Schumacher 12

17. Tsunoda 12

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. Latifi 2

21. De Vries 2

22. Nico Hülkenberg (D) 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 719 Punkte

02. Ferrari 524

03. Mercedes 505

04. Alpine 167

05. McLaren 148

06. Alfa Romeo 55

07. Aston Martin 50

08. Haas 37

09. AlphaTauri 35

10. Williams 8