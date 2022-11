Mercedes: Hoffen auf Sieg von Lewis Hamilton

George Russells Brasilien-Sieg lieferte den Beweis, dass Mercedes mit der Entwicklung des GP-Renners in die richtige Richtung geht

Nachdem George Russell in Brasilien den ersten Saisonsieg für die Silberpfeile eingefahren hat, hofft das Mercedes-Team auf einen Triumph von Lewis Hamilton, wie der technische Direktor Mike Elliott erklärt.

Beim zweitletzten Rennen des Jahres sorgte George Russell für ein grosses Aufatmen in der Mercedes-Box. Der junge Brite blieb im Sprint und im Rennen fehlerfrei und bescherte Mercedes den langersehnten ersten GP-Sieg in diesem Jahr. Nun hofft das Werksteam der Sternmarke auf einen weiteren Triumph von Lewis Hamilton in Abu Dhabi.

Dass dieser aber schwierig zu erreichen ist, weiss auch Mike Elliott. Der technische Direktor der Silberpfeile sagt: «Auf dem Papier passt die Strecke in Abu Dhabi wohl nicht so gut zu unserem Auto wie die Piste von Interlagos. Aber mit Blick auf das Brasilien-Ergebnis hoffen wir natürlich aufs Beste.»

«Ferrari liegt in der Konstrukteurswertung 19 Punkte vor uns und wir würden sie gerne schlagen im Kampf um den zweiten Tabellenrang. Wir würden uns natürlich auch über einen zweiten Saisonsieg freuen, ein Triumph von Lewis wäre fantastisch», sagt der 48-jährige Ingenieur.

Und mit Blick auf die Entwicklung für 2023 erklärt der Brite: «Sobald uns klar war, dass wir in diesem Jahr nicht um den WM-Titel kämpfen können, konzentrierten wir uns darauf, möglichst viel über das Auto zu lernen. Und ich habe das immer mit dem Schälen einer Zwiebel beschrieben. Die erste Schicht war das Bouncing, das wir in den Griff bekommen mussten, die zweite war die Ermittlung der optimalen Bodenfreiheit. Und wir wollten herausfinden, ob da noch mehr Schichten kommen, die wir bei der Entwicklung des nächsten Formel-1-Renners berücksichtigen müssen.»

«In Austin haben wir dann ein Upgrade eingeführt, das unsere Erkenntnisse berücksichtigt und die ersten Schritte für 2023 umgesetzt hat. Seither hatten wir eine gute Performance, natürlich noch nicht so gut, wie wir es uns wünschen, aber es war ein Schritt in die richtige Richtung. Und ich denke, das ist wohl auch das Wichtigste am Brasilien-Wochenende. Natürlich ist es toll für die Fahrer und das Team, den ersten und zweiten Platz zu erobern. Für die Entwicklung von 2023 ist aber der Beweis, dass die Umsetzung des Gelernten zu einer besseren Leistung führt, das Wichtigste», betont Elliott.

São Paulo-GP, Interlagos

01. George Russell (GB), 1:38:34,044 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1,529 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +4,051

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +8,441

05. Fernando Alonso (E), Alpine, +9,561

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +10,056

07. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +14,080

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +18,690

09. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +22,552

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +23,552

11. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +26,183

12. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +29,325

13. Mick Schumacher (D), Haas, +29,899

14. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +31,867

15. Alex Albon (T), Williams, +36,016

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +37,038

17. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

Out

Lando Norris (GB), McLaren, Elektrik

Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, Kollision mit Magnussen

Kevin Magnussen (DK), Haas, Kollision mit Ricciardo

WM-Stand (nach 21 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 429 Punkte

02. Leclerc 290

03. Pérez 290

04. Russell 265

05. Hamilton 240

06. Sainz 234

07. Norris 113

08. Ocon 86

09. Alonso 81

10. Bottas 49

11. Vettel 36

12. Ricciardo 35

13. Magnussen 25

14. Gasly 23

15. Stroll 14

16. Schumacher 12

17. Tsunoda 12

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. Latifi 2

21. De Vries 2

22. Nico Hülkenberg (D) 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 719 Punkte

02. Ferrari 524

03. Mercedes 505

04. Alpine 167

05. McLaren 148

06. Alfa Romeo 55

07. Aston Martin 50

08. Haas 37

09. AlphaTauri 35

10. Williams 8