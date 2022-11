Brasilien-Sieger George Russell: «Ich war fertig»

Der Engländer George Russell hat am GP-Wochenende von Brasilien zwei Formel-1-Siege eingefahren, am Samstag im Sprint, am Sonntag im WM-Lauf. Der 24-Jährige sagt: «Die grosse Party holen wir in Abu Dhabi nach.»

Sind es wirklich erst ein paar Tage her, dass George Russell in São Paulo seine ersten Formel-1-Siege errungen hat? Zuerst liess der Mercedes-Pilot im Sprint nichts anbrennen, dann behielt er im Grand Prix die Nerven – Hut ab, wirklich toll gemacht.

Für Russell war es der erste GP-Sieg im 81. Anlauf, sein neunter Podestplatz in der Königsklasse. Für Mercedes war es der 125. Sieg bei einem Formel-1-WM-Lauf, der erste seit Lewis Hamilton vor knapp einem Jahr in Saudi-Arabien, der erste also in dieser Saison und auch der erste Doppelsieg seit Imola 2020, denn Lewis Hamilton macht den Durchmarsch der Silbernen mit Rang 2 komplett.

Russell ist der 113. Sieger in der Formel-1-WM, der erste neue seit Carlos Sainz in diesem Jahr in Silverstone. Hand aufs Herz: Ist das alles wenige Tage nach seiner Glanzvorstellung eingesickert? Russell lacht im Fahrerlager des Yas Marina Circuit: «Ich bin da nicht so sicher, es kommt mir noch immer unwirklich vor.»

«Von diesem Moment habe ich geträumt, seit ich ein Kind war. Ich glaubte immer fest daran, dass ich auch in der Formel 1 Rennen gewinnen kann. Aber wenn es dann passiert, dann haut es dich trotzdem um. Gleichzeitig würde ich jetzt nicht sagen, dass ich ein anderer Mensch bin.»



Kann George beim WM-Finale nachlegen? Russell lacht: «Gerne! Aber ganz ehrlich – ich halte Abu Dhabi eher für eine Strecke, die auf den Rennwagen von Red Bull Racing zugeschnitten ist.»



Wie war die Party nach dem Rennen in Brasilien? «Ihr habt etwas verpasst. Sainz war in diesem Flieger, Alonso, Leclerc, Ocon, Hamilton, das halbe Startfeld! Aber der Tag war so lange und wir haben erst am Montagmorgen um drei Uhr früh abgehoben, ich war völlig fertig. Es klingt nicht so spektakulär, aber ich fürchte, ich habe die meiste Zeit geschlafen.»



«Ich ganz grosse Sause holen wir hier in Abu Dhabi nach, denn auch das Team hatte kaum Gelegenheit, nach dem Rennen von Brasilien zu feiern. Ich habe meine Familie hier, und wenn die karierte Flagge gefallen ist, werden wir die Party nachholen.»





São Paulo-GP, Autódromo José Carlos Pace

01. George Russell (GB), 1:38:34,044 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1,529 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +4,051

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +8,441

05. Fernando Alonso (E), Alpine, +9,561

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +10,056

07. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +14,080

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +18,690

09. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +22,552

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +23,552

11. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +26,183

12. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +29,325

13. Mick Schumacher (D), Haas, +29,899

14. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +31,867

15. Alex Albon (T), Williams, +36,016

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +37,038

17. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

Out

Lando Norris (GB), McLaren, Elektrik

Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, Kollision mit Magnussen

Kevin Magnussen (DK), Haas, Kollision mit Ricciardo





WM-Stand (nach 21 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 429 Punkte

02. Leclerc 290

03. Pérez 290

04. Russell 265

05. Hamilton 240

06. Sainz 234

07. Norris 113

08. Ocon 86

09. Alonso 81

10. Bottas 49

11. Vettel 36

12. Ricciardo 35

13. Magnussen 25

14. Gasly 23

15. Stroll 14

16. Schumacher 12

17. Tsunoda 12

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. Latifi 2

21. De Vries 2

22. Nico Hülkenberg (D) 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 719 Punkte

02. Ferrari 524

03. Mercedes 505

04. Alpine 167

05. McLaren 148

06. Alfa Romeo 55

07. Aston Martin 50

08. Haas 37

09. AlphaTauri 35

10. Williams 8