Daniel Ricciardo, Haas 2023: Was ist schiefgelaufen?

Zahlreiche Formel-1-Fans argumentieren im Internet: Okay, Haas wollte Mick Schumacher durch einen erfahrenen Piloten ersetzen. Aber wieso ist dann GP-Sieger Daniel Ricciardo aussen vor geblieben?

Mick Schumacher muss beim US-amerikanischen Haas-Team sein Cockpit räumen, schon beim Nachsaisontest sitzt sein deutscher Landsmann Nico Hülkenberg im Auto. Die Rückkehr des 35-jährigen Hülkenberg lässt unter den GP-Fans die Brauen hochgehen. Denn in Fan-Foren wird leidenschaftlich diskutiert: Wenn schon ein routinierter Mann her musste, wieso hat dann Haas den achtfachen GP-Sieger Daniel Ricciardo ignoriert?

Haas-Teamchef hat dazu im Fahrerlager des Yas Marina Circuit Stellung bezogen. Der 57-jährige Südtiroler sagt: «Wir haben in Wahrheit sehr früh die Antennen zu Ricciardo ausgefahren, also noch bevor von McLaren bestätigt wurde, dass er 2023 nicht mehr dort fahren wird. Ich wollte wissen, was er für die Zukunft plant. Aber daraus ist nichts geworden.»

Das liegt an zwei Gründen. Grund Nummer 1 ist, dass der Australier keine Lust hatte, bei einem Mittelfeldrennstall zu fahren. Grund Nummer 2 sind Fragezeichen seitens Haas.

Denn Günther Steiner sagt weiter: «Daniel hat sich in diesem Jahr schwergetan, denn sonst würde er auch weiterhin im Auto sitzen. Seine Schwierigkeiten waren natürlich bei uns ein Thema. Und ganz ehrlich: Ich verstehe es noch immer nicht, denn ich halte Daniel für einen sehr guten Rennfahrer, jeder hat sehen können, in welch toller Art und Weise er Grands Prix gewonnen hat, und ich verstehe nicht, was da in diesem Jahr passiert ist.»



«Aber wir mussten natürlich die Frage diskutieren: Wollen wir das Risiko eingehen und ihn verpflichten? Aber letztlich spielt es auch keine Rolle, denn ich habe gesagt – er kann uns ruhig anrufen. Doch das ist nicht passiert.»



Steiner beginnt zu lachen und fügt augenzwinkernd hinzu: «Nachdem er in Brasilien unseren Kevin von der Bahn geschubst hat, hätte ich seinen Anruf vermutlich auch nicht entgegengenommen.»





São Paulo-GP, Autódromo José Carlos Pace

01. George Russell (GB), 1:38:34,044 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1,529 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +4,051

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +8,441

05. Fernando Alonso (E), Alpine, +9,561

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +10,056

07. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +14,080

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +18,690

09. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +22,552

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +23,552

11. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +26,183

12. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +29,325

13. Mick Schumacher (D), Haas, +29,899

14. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +31,867

15. Alex Albon (T), Williams, +36,016

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +37,038

17. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

Out

Lando Norris (GB), McLaren, Elektrik

Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, Kollision mit Magnussen

Kevin Magnussen (DK), Haas, Kollision mit Ricciardo





WM-Stand (nach 21 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 429 Punkte

02. Leclerc 290

03. Pérez 290

04. Russell 265

05. Hamilton 240

06. Sainz 234

07. Norris 113

08. Ocon 86

09. Alonso 81

10. Bottas 49

11. Vettel 36

12. Ricciardo 35

13. Magnussen 25

14. Gasly 23

15. Stroll 14

16. Schumacher 12

17. Tsunoda 12

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. Latifi 2

21. De Vries 2

22. Nico Hülkenberg (D) 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 719 Punkte

02. Ferrari 524

03. Mercedes 505

04. Alpine 167

05. McLaren 148

06. Alfa Romeo 55

07. Aston Martin 50

08. Haas 37

09. AlphaTauri 35

10. Williams 8