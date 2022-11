Alpine und McLaren: Kampfansage vor Saisonfinale

Red Bull Racing hat sich den Gesamtsieg in der Konstrukteurswertung schon gesichert, hinter dem Team-Weltmeister wird aber auch beim letzten Saisonlauf in Abu Dhabi gekämpft. McLaren und Alpine streiten sich um Platz 4.

Die Formel-1-Titelkämpfe sind ausgefochten, doch der Fight um die Ränge dahinter ist auch beim letzten Rennwochenende noch voll im Gange: Ferrari und Mercedes tragen in der Konstrukteurswertung etwa ein Duell um den zweiten Rang aus, wobei die Scuderia mit einem Vorsprung von 19 Punkten ins letzte Rennwochenende in Abu Dhabi geht.

Gleich gross ist der Abstand zwischen dem viertplatzierten Alpine-Rennstall und dem McLaren-Team, das die Hoffnung auf den vierten WM-Rang noch nicht aufgegeben hat. Teamchef Andreas Seidl sagt vor dem Start des Saisonfinales in der Wüste: «Der Rückstand auf Platz 4 in der Konstrukteurswertung ist zwar grösser als erhofft, aber diese Saison hat gezeigt, dass alles möglich ist. Deshalb lassen wir den Kopf nicht hängen und kämpfen in den letzten Tagen so hart wie es nur geht.»

Alpine-Teamchef Otmar Szafnauer gibt sich genauso kämpferisch: «Wir haben an diesem Wochenende noch eine Menge Arbeit vor uns. Unser Ziel ist es, die Saison mit beiden Autos in den Punkten zu beenden. Der WM-Fight ist immer noch eng, und auch wenn uns das Rennen am vergangenen Wochenende in Brasilien in eine gute Position gebracht hat, ist sie erst vorbei, wenn sie vorbei ist!»

«Wir werden uns daher weiterhin auf die Aufgabe konzentrieren, uns am Freitag gut vorzubereiten, am Samstag Q3 zu erreichen und dann am Sonntag mit beiden Autos ein gutes Rennen zu fahren», fügt der 58-Jährige an. «Es war eine lange Saison, und ich weiss, dass sich jeder im Team auf eine verdiente Pause freut. In Abu Dhabi geht es in den Endspurt, und ich bin gespannt, wie sich das Rennwochenende entwickeln wird.»

WM-Stand (nach 21 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 429 Punkte

02. Leclerc 290

03. Pérez 290

04. Russell 265

05. Hamilton 240

06. Sainz 234

07. Norris 113

08. Ocon 86

09. Alonso 81

10. Bottas 49

11. Vettel 36

12. Ricciardo 35

13. Magnussen 25

14. Gasly 23

15. Stroll 14

16. Schumacher 12

17. Tsunoda 12

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. Latifi 2

21. De Vries 2

22. Nico Hülkenberg (D) 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 719 Punkte

02. Ferrari 524

03. Mercedes 505

04. Alpine 167

05. McLaren 148

06. Alfa Romeo 55

07. Aston Martin 50

08. Haas 37

09. AlphaTauri 35

10. Williams 8